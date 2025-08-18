Trump’tan Yeni Gümrük Vergisi Açıklandı

ÇELİK VE ALÜMİNYUM İTHALATINA YENİ GÜMRÜK VERGİLERİ GETİRİYOR

ABD yönetimi, çelik ve alüminyum ithalatına yönelik uyguladığı gümrük vergilerini, yüzde 50 oranında genişleterek yüzlerce ek ürünü kapsıyor. Ticaret Bakanlığı Sanayi ve Güvenlik Bürosu, Cuma günü yaptığı Federal Sicil duyurusunda, ABD Uyumlu Tarife Cetveline eklenen 407 yeni ürün kodunun bulunduğunu ve bu ürünlerin çelik ile alüminyum içerikleri üzerinden vergiye tabi tutulacağını açıkladı.

GÜMRÜK VERGİLERİ DEVAM EDİYOR

Ayrıca, duyuruda yer alan bilgilere göre çelik ve alüminyum dışındaki bileşenlerin, belirli ülkelerden gelen mallara daha önce uygulanan gümrük vergileri ile karşılaşmaya devam edeceği ifade ediliyor. Genişletilen bu vergilerin, 18 Ağustos’ta yürürlüğe girmesi planlanıyor.

TRUMP’A GÖRE YENİ AÇIKLAMALAR YAPILACAK

Başkan Trump, gazetecilere çelik vergileri ve yarı iletken ithalatını hedef alan yeni vergiler hakkında ek açıklamalar yapmayı düşündüğünü belirtiyor. Bu durum, ticaret politikalarının daha da sertleşeceği anlamına geliyor.