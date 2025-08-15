Trump, Tel Aviv’e Gelebilir Ziyareti Öncesi

ATEŞKES VE MÜZAKERELERDE DİPLomATİK TRAFİK HIZLANIYOR

Gazze Şeridi’ndeki ateşkes ve esir takası müzakereleri, uluslararası diplomatik trafiği hızlandırıyor. İsrail merkezli Yedioth Ahronot gazetesine bilgi veren Beyaz Saray kaynakları, ABD Başkanı Donald Trump’ın müzakerelerde ilerleme sağlanması durumunda Eylül ayında İngiltere ziyareti öncesi Tel Aviv’e gelebileceğini ifade ediyor. Eğer bu ziyaret gerçekleşirse, Trump, İngiltere Kralı 3. Charles’ın daveti üzerine 17-19 Eylül tarihlerinde Londra’ya yapacağı resmi ziyaret öncesinde İsrail’e de uğrayacak. Beyaz Saray yetkilisi, “Başkan, eylül ayında Britanya’yı ziyaret edecek ve İsrail’de mola vermesi mümkün, ancak kesin değil ve henüz kesinleşmedi. Gelişmelere bağlı.” şeklinde açıklamada bulundu. İsrailli yetkili de Trump’ın İsrail’e gelme olasılığını doğruladı fakat henüz “somut” bir durumun ortaya çıkmadığını aktardı.

MÜZAKERE SÜRECİNE YENİ GÖZDAĞI

Haberde, Washington yönetiminin Gazze’de kapsamlı bir ateşkes anlaşması için taraflara baskı yaptığı belirtiliyor. İsrail ile Hamas heyetlerinin Doha ve Kahire’de müzakerelerde bulunduğu bildiriliyor. İsrail’de yayın yapan Kanal 13 televizyonu, Mossad Direktörü David Barnea’nın Gazze’deki ateşkes ve esir takası müzakereleri kapsamında Katar’ı ziyaret ettiğini kaydetti. Ayrıca, Hamas yöneticisi Halil el-Hayye başkanlığındaki bir heyetin, müzakerelere dair görüşmeler için 12 Ağustos Salı günü Mısır’ın başkenti Kahire’ye gittiği aktarıldı.

Ancak Gazze’deki ateşkes müzakereleri, İsrail’in tutumu nedeniyle çıkmaza girmiş durumda. İsrail, temmuzun son haftasında Gazze’den çekilme, savaşı sonlandırma ve esirlerin serbest bırakılması gibi temel maddelerden taviz vermezken Katar’da Hamas ile yürütülen dolaylı müzakerelerden de çekildi. ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, aynı hafta “Hamas’ın ateşkes konusunda isteksiz” olduğunu belirterek Katar’ın başkenti Doha’da ateşkes görüşmelerini yürütmekte olan ekibini “danışma amacıyla” geri çağırdıklarını ifade etti. Öte yandan, Hamas kapsamlı bir ateşkes ve esir takası anlaşmasına açık olduğunu söylemesine rağmen, İsrail’in kendi şartlarının geçerli olduğu geçici bir ateşkes dışında bir teklifi kabul etmediğini vurguladı. İsrail ise ateşkes teklifinin Hamas tarafından kabul edilmediğini öne sürdü.