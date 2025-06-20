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Trump, TikTok Süresini 90 Gün Uzattı
Gündem

Trump, TikTok Süresini 90 Gün Uzattı

ABD BAŞKANI’NDAN YENİ SÜRE UZATIMI

ABD Başkanı Donald Trump, TikTok’un ABD merkezli bir firma tarafından satın alınması amacıyla verilen süreyi bir kez daha uzattı. Trump, Truth Social hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, sosyal medya platformuna ek olarak 90 günlük bir süre tanıyan kararnamesini imzaladığını ifade etti. Trump açıklamasında, “TikTok’un kapanış tarihini 90 gün uzatacak Başkanlık Kararnamesini az önce imzaladım” dedi. Yeni süre, 17 Eylül 2025 tarihine kadar geçerli olacak. Bu karar, daha önce belirlenen kapanış tarihini üç ay ileriye taşıyor.

İKİNCİ KEZ UZATMA YAPILDI

Trump, benzer bir süre uzatımını 4 Nisan tarihinde de gerçekleştirmişti. O dönemde TikTok’a 75 günlük bir süre tanıyan ABD Başkanı, uygulamanın faaliyetini sürdürmesinden yana olduğunu dile getirmişti. Son kararla birlikte TikTok, toplamda 165 gün ek süre sağlamış oldu. Yasanın ilk uygulandığı gün olan 19 Ocak tarihinde TikTok, ABD’de erişime kapatılmıştı; ancak aynı gün tekrar kullanıma açılan platform, Trump’ın imzaladığı kararname ile 75 günlük bir ek süre elde etmişti.

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