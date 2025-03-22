Trump, Türkiye’ye F-35 Satışını Düşünüyor

ABD’DEN F-35 SATIŞINA OLUMLU BAKIŞ

ABD medyasında çıkan haberlere göre, ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşme sonrasında Türkiye’ye F-35 savaş uçaklarının satışı konusunda olumlu bir yaklaşım sergiliyor. Amerikan Fox News kanalında yer alan bilgide, Trump’ın Ankara’ya F-35 satışı konusunu değerlendirdiği ifade ediliyor.

S-400’E KARŞILIK F-35 SATIŞI

Habere göre Trump, Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ardından Türkiye’ye yönelik yaptırımları kaldırmayı ve F-35 savaş uçaklarının satışını yeniden başlatmayı değerlendiriyor. “Trump, iki tarafın, Türkiye’nin S-400’leri çalışamaz hale getirecek bir anlaşmaya varması halinde Türkiye’ye F-35 uçaklarını satma fikrine açık olduğunu belirtti” şeklinde bir ifade de yer alıyor.

CAATSA YAPTIRIMLARI GÜNDEMDE

Türkiye’ye satılacak uçaklar için ABD’nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Yasası (CAATSA) kapsamında olan yaptırımların kaldırılması gerektiği belirtiliyor. Trump, ekibinden “Türkiye’nin CAATSA yaptırımlarından nasıl kaçınabileceğine” dair bir çalışma yapmalarını istedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump’ın 16 Mart’ta gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde birçok ikili ve bölgesel konu ele alındı.