Trump Türkiye’ye Muhtaç Edebilir İtirafı

TÜRKİYE’NİN DIŞ POLİTİKASI ÜZERİNE OLUMSUZ GÖRÜŞLER

İsveç’in önde gelen gazetelerinden Expressen’de yayımlanan “Trump bizi Türkiye’ye daha fazla muhtaç edebilir” başlıklı yazıda Türkiye’nin izlediği dış politika gün yüzüne çıkarıldı. Makalede Türkiye’nin Rusya ile olan iyi ilişkilerine rağmen Ukrayna’ya verdiği destek de öne çıkarıldı.

TÜRKİYE’NİN STRATEJİSİ

Yazıda Türkiye’nin, diğer Avrupa ülkelerinin aksine, Ukrayna’yı açıkça desteklediği, fakat Rusya ile ilişkilerini de sürdürdüğü belirtiliyor. Üç yıldır süren savaş süresince Ankara ve Moskova arasındaki ilişkilerin devam ettiği ifade ediliyor. Batılı ülkeler Rusya’ya ağır yaptırımlar uygularken, Türkiye ile Rusya arasındaki ticaretin devam ettiği vurgulanıyor. Bu durum Batı’da “Erdoğan Türkiye’si taraf mı değiştiriyor?” sorularının gündeme gelmesine yol açmış durumda. Erdoğan ve Putin arasındaki dostane ilişki ise zaman zaman öne çıkarılıyor. 2019’da Moskova’da birlikte dondurma yerken çekilen görüntüleri bunun en iyi örneği olarak gösteriliyor.

Ancak durumun karmaşık olduğu, Türkiye’nin Ukrayna’yı destekleyip Rusya ile ilişkilerini sürdürmesinin nedenleriyle açıklanıyor. Türk hükümeti, Rusya’nın saldırgan tutumunu kınarken, Erdoğan 2023’te Ukrayna’nın NATO üyeliğinin yolunu açabileceğini de ifade ediyor. Ayrıca Türkiye’nin, Ukrayna’ya büyük miktarda silah ihraç ettiği ve İstanbul Boğazı’nı Rusya’ya karşı kapatarak cezalandırdığı bilgiler arasında yer alıyor. Bu değişken yaklaşım, Erdoğan’ın Türkiye’ye yönelik stratejik çıkarlarıyla ilişkili olduğu belirtiliyor.

ANKARA’NIN KRİZİ YÖNETME BAŞARISI

Savaş başladıktan kısa bir süre sonra, Türkiye hükümeti Rusya-Ukrayna müzakerelerini başlatma girişiminde bulundu ve bu girişimler sonuç vermeye başladı. Rusya ve Ukrayna heyetleri, Türkiye’deki Dolmabahçe Sarayı’nda yüz yüze görüştü. Her ne kadar bu görüşmeler barışla sonuçlanmamış olsa da, Rusya’nın Ukrayna’nın Karadeniz üzerinden buğday ihracatına devam etmesine izin vermesi Erdoğan için önemli bir diplomatik başarı olarak değerlendiriliyor. Ayrıca, Türkiye’nin bu süreçte Afrika ülkeleri için önemli olan buğday ihracatını yeniden başlatması, Erdoğan için çifte kazanç sağlıyor. Şubat ayında ise Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’nin Erdoğan’ı ziyaret için Ankara’ya geldiği gün, Rusya ve ABD arasında Suudi Arabistan’da görüşmelerin yapılması planlanıyordu. Bir hafta sonra da bir sonraki Rusya-ABD toplantısının İstanbul’da olacağı duyuruldu.