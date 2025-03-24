Trump, Ukrayna Anlaşmasını Yakında Bekliyor

TRUMP’IN AÇIKLAMALARI

ABD Başkanı Donald Trump, ABD ile Ukrayna arasında kritik minerallerle ilgili bir gelir paylaşım anlaşmasının yakın zamanda imzalanmasını beklediğini belirtti. Kabine üyeleriyle gerçekleştirdiği toplantıda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Trump, Ukrayna ile Amerikalı şirketlerin enerji santrallerine sahip olma potansiyelini de ele aldıklarını ifade etti. ABD heyeti, pazar günü Ukraynalı yetkililerle görüşmeler gerçekleştirdi ve bugün de Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da Rus yetkililerle bir araya geldi.

GÖRÜŞMELERİN GÜNDEMİ

Görüşmelerin ana temasının Karadeniz’de bir ateşkes sağlanması olduğunu belirten Trump, Rusya’nın Ukrayna’ya karşı üç yıldır sürdürdüğü savaşı sonlandırmaya çalışırken başka konuların da gündeme geldiğini vurguladı. Trump, “Şu anda toprak meselelerini konuşuyoruz. Sınır hatlarını konuşuyoruz. Enerji ve enerji santrallerinin mülkiyetini konuşuyoruz. Bazı kişiler, ABD’nin enerji santrallerine sahip olması gerektiğini söylüyor… çünkü bu alanda uzmanlığa sahibiz” dedi.

GEÇMİŞTE YAŞANANLAR

Daha önce, ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Beyaz Saray’da bir araya gelmiş ve ikili arasında bir tartışma çıkmıştı. Bu tartışma sonrası Zelenski, imzalanması beklenen nadir metaller anlaşmasını imzalamadan Beyaz Saray’dan ayrılmıştı. İki liderin tartışması dünya gündemine oturmuş, Avrupa liderleri Zelenski’yi destekleyen mesajlar paylaşmıştı. Ardından, Zelenski ve diğer Ukraynalı yetkililer, ABD ile anlaşma sağlamaya hazır olduklarını tekrar dile getirmişti.