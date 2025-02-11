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Trump, Ukrayna’dan Yankı İçin Takas İstedi

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TRUMP’IN UKRAYNA’YA YARDIM AÇIKLAMALARI

ABD Başkanı Donald Trump, Fox News ile gerçekleştirdiği bir röportajda Rusya-Ukrayna Savaşı’na dair bazı açıklamalar yaptı. Trump, Ukrayna’ya “yüz milyarlarca” dolar yardımda bulunduklarını belirtti ve şunları ifade etti: “Onlara 500 milyar dolar değerinde nadir toprak elementleri istediğimi söyledim. Onlar da bunu kabul etti. En azından artık aptal gibi hissetmiyoruz. Aksi takdirde aptal durumuna düşeriz.”

PARA KAYNAKLARINA DİKKAT ÇEKİYOR

Trump, Ukrayna yönetimine “Bir şeyler almak zorundayız. Bu parayı ödemeye devam edemeyiz.” şeklinde bir mesaj verdi. Bu açıklama, ABD’nin sağladığı yardımın karşılığında neler beklediğine dair önemli bir vurgu yapıyor.

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