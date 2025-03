Trump: Ukrayna İle Anlaşma Mümkün

UKRAYNA GÜNDEMİ DEĞERLENDİRİLDİ

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da Ukrayna konusunu ele aldı. 28 Şubat’ta Oval Ofis’te Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ile yaşadığı tartışmaya dair Trump, “Zelensky’nin daha minnettar olması gerektiğini düşünüyorum çünkü bu ülke iyi günde kötü günde onların yanında oldu” şeklinde bir değerlendirme yaptı. ABD’nin Ukrayna’ya 350 milyar dolar harcadığını belirten Trump, bu para karşılığında yapılacak nadir toprak elementleri anlaşmasının oldukça önemli olduğunu vurguladı. “Sizce bu anlaşma öldü mü, yoksa halen kurtarılabilir mi?” sorusuna ise “Hayır, sanmıyorum. Bence bu bizim için harika bir anlaşma” yanıtını verdi. Trump, salı akşamı ABD Kongresi’nde yapacağı konuşmada bu konudaki güncel durumu aktaracağını ifade etti.

SAVAŞIN BİTİŞİ İSTENİYOR

Trump, savaşın bir an önce sona ermesini istediğini belirterek hem Rusya hem de Ukrayna ile sıkı temas halinde olduklarını kaydetti. Zelensky’nin “Savaşın bitmesi yakın değil” ifadesini hatırlatan Trump, “Zelensky, savaşın uzun süre devam edeceğini düşündüğünü söylemiş, bu konuda haklı olmasa iyi olur. Ben bu savaşın bir an önce bitmesini istiyorum” dedi. Savaşın devam etmesi durumunda her iki tarafın da zarar görmeye devam edeceğine dikkat çeken Trump, “Rusya’nın da Ukrayna halkının da kesinlikle bir anlaşma yapmak istediğine inanıyorum” şeklinde konuştu.

YARDIMLARIN AKIBETİ BELİRSİZ

Trump, diğer yandan Ukrayna’ya savunma yardımlarının askıya alınıp alınmamasıyla ilgili bir soruya, “Şu anda bunun hakkında henüz konuşmadık. Neler olacağını göreceğiz” yanıtını verdi. Trump, bu konuda vereceği herhangi bir cevabın kısa sürede değişebileceğini, çünkü çok dinamik ve değişken bir süreçten geçtiklerini vurguladı.