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Trump ve Netanyahu Beyaz Saray’da Buluşuyor

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GÖRÜŞME PLANLARI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun bugün Beyaz Saray’da ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelmesi bekleniyor. Trump, pazar gecesi yerel saat ile Florida’dan Washington’a dönüşünde, havalimanında yaptığı açıklamalarda “büyük görüşmeler” planlandığını ifade ediyor.

ORTADOĞU MÜZAKERELERİ

ABD’nin 47’nci Başkanı, Türkiye saati ile dün sabaha karşı Andrews Hava Üssü’nde gazetecilere yaptığı açıklamalarda “İsrail ve diğer çeşitli ülkelerle Ortadoğu konusunda yapılan müzakereler ilerliyor. Salı günü (bugün) Bibi Netanyahu geliyor ve sanırım çok büyük görüşmeler planlandı” dedi.

GÖRÜŞME ZAMANI

İsrail basınına göre Netanyahu, salı akşamı yerel saatle 18:00’da (TSİ çarşamba sabahı 02:00) Trump ile bir görüşme gerçekleştirecek. Görüşmeyi takiben, muhtemelen aynı gün saat 21:00’da (TSİ çarşamba 05:00) eşlerin katılımı ile bir akşam yemeği yapılması da öngörülüyor.

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