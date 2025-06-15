Trump Ve Putin Görüştü, İkisi Aynı Fikirde

ABD VE RUSYA LİDERLERİNDEN TELEFON GÖRÜŞMESİ

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Orta Doğu’daki çatışmalar üzerine telefonla görüştü. Kremlin’den gelen açıklamada, “Rusya Devlet Başkanı Putin, ABD Başkanı Trump ile yaptığı görüşmede İsrail ile İran arasında arabuluculuğa hazır olduğunu belirtti” denildi. Rus medyasında çıkan haberlere göre, Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuri Uşakov, Putin’in görüşmede İsrail’in İran’a yönelik saldırılarını kınadığını ve iki liderin İran’ın nükleer programıyla ilgili görüşmelere geri dönmeyi düşündüklerini aktardı. Uşakov, yaklaşık 50 dakika süren görüşmeyi “anlamlı ve faydalı” olarak nitelendirdi.

TRUMP’IN GÖRÜŞME DEĞERLENDİRMESİ

Trump, Truth Social isimli sosyal medya platformunda telefon görüşmesini değerlendirdi. Putin’in doğum gününü kutladığını aktaran Trump, görüşmede İran ile ilgili konuları ele aldıklarını kaydetti. Trump, “Putin de benim gibi İsrail-İran savaşının sona ermesi gerektiğini düşünüyor. Ben de ona, kendi (Ukrayna ile) savaşının sona ermesi gerektiğini söyledim.” ifadelerini kullandı. Rusya-Ukrayna meselesine çok değinmediklerini belirten Trump, “(Putin) Planlanan esir takaslarını yapıyor, her iki taraftan da çok sayıda esir derhal takas ediliyor.” dedi.