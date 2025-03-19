Trump ve Zelensky Ateşkes İçin Anlaştı

ATEŞKES GÖRÜŞMELERİNDEKİ GELİŞMELER

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, düzenlediği basın brifinginde Rusya ve Ukrayna arasındaki ateşkes sürecine ilişkin önemli gelişmeleri aktardı. Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ile çok verimli telefon görüşmeleri gerçekleştirdiğini ve müzakerelerde mesafe kat edildiğini söyledi. Leavitt, “Trump ile Zelensky, enerji alanları konusunda kısmi bir ateşkes konusunda mutabık kaldı. Teknik ekipler önümüzdeki günlerde Suudi Arabistan’da bir araya gelerek ateşkesin Karadeniz’i de kapsayacak şekilde genişletilmesi konusunu görüşecek” ifadelerini kullandı.

BARIŞA YAKINLIK HISSİ

Leavitt, savaşın sona ermesi ve bir ateşkes sağlanması noktasında ciddi ilerlemeler kaydedildiğine de vurgu yaptı. “Barışa hiç bu kadar yakın olmamıştık, Trump sayesinde buradayız. Bu korkunç savaş, Trump yönetimde olsaydı hiç başlamazdı ama kendisi bunu kesin olarak bitirmeye kararlı” dedi.

FÜZE TALEBİ VE İŞBİRLİĞİ

Leavitt, Zelensky’nin Trump’tan Patriot füzeleri talep ettiğini ve Trump’ın da özellikle Avrupa’daki mevcut füzelerin nasıl temin edilebileceği konusunda Kiev ile birlikte çalışacaklarını belirtti. “ABD, Ukrayna’ya savunma istihbaratı sağlamaya devam edecek” diyen Leavitt, bu süreçte Ukrayna’nın ihtiyaç duyacağı temel savunma gereksinimleri konusunda da görüştüklerini ifade etti. Tarafların, bu geçici ateşkesin, savaşın tamamen sona erdirilmesi ve güvenliğin sağlanmasına yönelik ilk adım olabileceği konusunda hemfikir olduğunu aktardı.

ENERJİ ALANLARINDA ATILACAK ADIMLAR

Zelensky’nin tam bir ateşkesin kabul edilmesine oldukça istekli olduğunu dile getiren Leavitt, Trump’ın Ukrayna’daki elektrik ve nükleer santrallerin işletmesinin güvenlik açısından iyi olacağını Zelensky’e söylediğini kaydetti. Ayrıca, “Bu santrallerin Amerika’nın mülkiyetinde olması bu altyapı için en iyi koruma olacaktır” sözlerini aktardı. Leavitt, ABD heyetinin ilerleyen günlerde Suudi Arabistan’a giderek ateşkes müzakerelerine devam edeceğini belirtti. Tüm tarafların enerji alanlarından başlayacak kısmi ateşkesin işletilmesi ve diğer alanlara genişletilmesi konusunda mutabık kaldığını ifade etti.

Trump’ın Putin ile gerçekleştirdiği son görüşmede enerji ve altyapı alanlarında derhal ateşkes sağlanması hususunda anlaştıklarını da aktaran Leavitt, tam ve kapsamlı bir ateşkese giden yolda ilgili heyetler arasında diğer müzakerelerin ele alınacağını kaydetti ve doğru yolda ilerlediklerinin mesajını verdi.