Trump Venezuela Geçici Başkanı Olarak Kendini İlan Etti

ABD Başkanı TRUMP’IN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIMI

ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından ilgi çekici bir mesaj paylaştı. Trump, bu paylaşımında kendisini “Venezuela Geçici Başkanı” olarak tanımladı. Görselde “2026 Ocak itibarıyla görevde” ifadesinin yanında, başkan yardımcısı olarak JD Vance’ın adı da yer aldı.

VENEZUELA’DA GÜNDEME GELEN PATLAMALAR

Venezuela’nın başkenti Caracas’ta 3 Ocak’ta yerel saatle 02.00 civarında patlama sesleri ile uçak sesleri duyuldu. Patlamaların ardından Venezuela yönetimi, ABD’yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçladı.

TRUMP’TAN AÇIKLAMALAR

ABD Başkanı Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya yönelik büyük çaplı bir saldırı gerçekleştirildiğini duyurdu. Ayrıca Maduro ve eşinin ülkeden çıkarıldığını belirtti. Ülkedeki duruma ilişkin, ABD Adalet Bakanı, Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD’de suç duyurusunda bulunulduğunu ve Maduro’ya “uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD’ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma” gibi suçlamaların yöneltildiğini ifade etti.