Trump Venezuela Geçici Başkanı Olarak Kendini İlan Etti

trump-venezuela-gecici-baskani-olarak-kendini-ilan-etti

ABD Başkanı TRUMP’IN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIMI

ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından ilgi çekici bir mesaj paylaştı. Trump, bu paylaşımında kendisini “Venezuela Geçici Başkanı” olarak tanımladı. Görselde “2026 Ocak itibarıyla görevde” ifadesinin yanında, başkan yardımcısı olarak JD Vance’ın adı da yer aldı.

VENEZUELA’DA GÜNDEME GELEN PATLAMALAR

Venezuela’nın başkenti Caracas’ta 3 Ocak’ta yerel saatle 02.00 civarında patlama sesleri ile uçak sesleri duyuldu. Patlamaların ardından Venezuela yönetimi, ABD’yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçladı.

TRUMP’TAN AÇIKLAMALAR

ABD Başkanı Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya yönelik büyük çaplı bir saldırı gerçekleştirildiğini duyurdu. Ayrıca Maduro ve eşinin ülkeden çıkarıldığını belirtti. Ülkedeki duruma ilişkin, ABD Adalet Bakanı, Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD’de suç duyurusunda bulunulduğunu ve Maduro’ya “uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD’ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma” gibi suçlamaların yöneltildiğini ifade etti.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Lookman Transferinde Fenerbahçe Ciddi Adımlar Atıyor

Fenerbahçe, Ademola Lookman'ın transferi için maddi anlaşmaya vardı. Atalanta ise yüksek taleplerine rağmen bu süreçte zorluk yaşıyor.
Gündem

Fenerbahçe Taraftarlarının Yağmurluk Maliyeti 35 Bin Adet

Fenerbahçe, Galatasaray'ı 2-0 yenerek kazandığı Turkcell Süper Kupa sonrası, taraftarları için aldığı yağmurluklarla dikkat çekti. Hava koşulları, kulüp yönetiminin masraflarını gündeme getirdi.
Gündem

Beşiktaş Abraham İçin Aston Villa’dan Teklif Bekliyor

Beşiktaş, kiralık olarak aldığı Tammy Abraham için 13 milyon euro'luk zorunlu satın alma opsiyonu bulunduruyor. Aston Villa, İngiliz golcüye talip olurken, Beşiktaş bonservis konusunda kararlı.
Gündem

İstanbul’da Kar Yağışı Salı Akşama Kadar Sürüyor

İstanbul'da kar yağışı etkisini gösteriyor; batı ilçeleri ve yüksek bölgeler beyaz örtüyle kaplandı. Havanın salı akşamına kadar soğuk ve yağışlı kalması bekleniyor.
Gündem

Trump Grönland Konusunda Kesin Açıklamalarda Bulundu

ABD Başkanı Trump, Grönland'ı almakta kararlı olduğunu belirterek, adanın savunmasını hafife aldı. Danimarka ise bu durumu ciddi bir bunalım olarak değerlendirdi. Avrupa ve NATO'da da kaygılar artıyor.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.