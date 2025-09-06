Trump, Venezuela’ya Uçaklarınızı Düşürürüz Dedi

GERİLİM ARTAN İKİ ÜLKE ARASINDA YENİ AŞAMALAR

ABD’nin Karayipler bölgesindeki Venezuela açıklarına bir denizaltı ve 7 savaş gemisinden oluşan deniz grubunu göndermesiyle iki ülke arasındaki tansiyon daha da yükseliyor. ABD Başkanı Trump, Oval Ofis’te düzenlediği basın toplantısında ABD-Venezuela çekişmesine dikkat çekti. Venezuela’ya ait savaş uçaklarının ABD donanma unsurlarına yakın uçmaları hakkında bir soru üzerine Trump, “Bence başları belaya girecek.” ifadesini kullandı. Trump, “Onlara bunu söylüyoruz. Tehlikeli bir pozisyonda uçarlarsa, kaptanlarımız ne yapmak istediklerine kendileri karar verir.” diyerek, “Eğer bizi tehlikeli bir duruma sokarlarsa o uçaklar düşürülecek.” şeklinde ekleme yaptı.

SON DÖNEMDEKİ HABERLER MÜCADELEYİ GÜÇLENDİRİYOR

Trump, daha önce imzaladığı kararname doğrultusunda “Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele” amacıyla ordunun daha fazla ve etkili bir şekilde kullanılmasını istemişti. Maduro’nun, on yılı aşkın süredir ABD’ye uyuşturucu kaçakçılığından sorumlu “Cartel de los Soles”i yönettiği iddia ediliyor. ABD Hazine Bakanlığı, söz konusu karteli “Özel Olarak Belirlenmiş Küresel Terörist” olarak tanımlamıştı. Ayrıca, ABD yönetimi 8 Ağustos’ta Maduro’nun tutuklanmasını sağlayacak bilgiyi veren kişiye daha önce 25 milyon dolar olan ödülü 50 milyon dolara çıkardığını açıklamıştı. Bu tarihten sonra Maduro’nun Trump’a meydan okumasından sonra, ABD, Venezuela açıklarına bir denizaltı ve 7 savaş gemisinden oluşan bir deniz grubu göndermiş oldu.