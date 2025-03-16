Trump, VOA’yı Kapatıyor: Gazeteciler İzne Çıkarıldı

ABD’DE MEDYA DÜNYASINDA YENİ GELİŞMELER

Donald Trump’ın ikinci kez başkanlık dönemi, medya alanında da önemli yankılar uyandırdı. 1942 yılında kurulan ve dünya genelinde 50’den fazla dilde yayın yapan Voice of America (VOA), Trump’ın imzaladığı bir kararname ile büyük bir darbe aldı. Bu karar çerçevesinde yaklaşık 1500 gazeteci ve çalışanın idari izne çıkarıldığı bildirildi. CBS News, bu gelişmenin Trump’ın geçtiğimiz Cuma günü imzaladığı ve ABD Küresel İlişkiler Medya Ajansı (USAGM) gibi kurumları hedef alan geniş kapsamlı bir kesinti kararının ardından yaşandığını aktardı.

TRUMP’IN KARARNAMESİ VE SONUÇLARI

Trump’ın onayladığı kararname, USAGM ve bazı diğer federal kuruluşların çalışanlarını ve faaliyetlerini, yasal asgari düzeye çekmeyi amaçlıyor. Kararnamede, “Bu tür kuruluşlar, yasal işlevlerinin ve ilgili personelinin performansını, yasaların gerektirdiği asgari mevcudiyet ve işleve indirgeyecektir” ifadesi yer alıyor. CBS News’e bilgi veren kaynaklar, VOA’nın tam zamanlı çalışanlarının idari izne çıkarıldığını doğruladı. Çalışanlara, USAGM İnsan Kaynakları Direktörü Crystal G. Thomas tarafından gönderilen bir e-posta aracılığıyla bilgilendirme yapıldığı kaydedildi. Bildirimin, muhabirlerden üst düzey yönetici pozisyonlarına kadar tüm tam zamanlı çalışanları kapsadığı, sadece sözleşmeli çalışanlara ulaşmadığı belirtildi.

SERBEST ÇALIŞANLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLER

VOA’dan edinilen bilgilere göre, dünya genelindeki serbest çalışanların ve aylık sözleşmeye dayalı görev yapan personelin, ödeme yapılamadığı için işlerini bırakmak zorunda kaldığı ifade ediliyor. Bazı çalışanlar, bildirim aldıklarında stüdyoya gitmek üzereyken “Hayır, evinize gidin” talimatı aldıklarını aktardı. Bu durum, VOA’nın yayın faaliyetlerini önemli ölçüde aksatıyor.

VOA’NIN TARİHİ VE KÜRESEL ETKİSİ

VOA Direktörü Michael Abramowitz, CBS News’e yaptığı açıklamada, “83 yıldır ilk kez Amerika’nın Sesi’nin susturuluyor olmasından derin üzüntü duyuyorum. Bu sabah Amerika’nın Sesi’nin neredeyse tüm personelinin – 1,300’den fazla gazeteci, yapımcı ve destek personeli – idari izne çıkarıldığını öğrendim. Ben de onlara dahilim,” dedi. Abramowitz, VOA’nın reforma ihtiyaç duyduğunu kabul ederek bu konuda adımlar attıklarını, ancak alınan bu kararın kurumun hayati misyonunu yerine getiremez hale getireceğini vurguladı. Direktör ayrıca, “Bu görev, özellikle İran, Çin ve Rusya gibi ABD’yi itibarsızlaştırmak için milyarlarca dolar harcayan ülkelerin yalan haberler ürettiği günümüzde kritik önem taşıyor” ifadesinde bulunarak durumun önemine dikkat çekti. VOA, 1942 yılında Nazi Almanyası’na karşı yayın yapmaya başlayan bir devlet kanalı olarak kuruldu ve günümüzde 50’den fazla dilde hizmet vererek, 361 milyonluk bir izleyici kitlesine ulaşıyor. Ancak bu kesintiler, VOA’nın küresel yayın misyonunu ciddi bir tehdit altına sokuyor.