Trump, Yabancı Şirketlere Göçmenlik Uyarısı Yaptı

TRUMP’IN AÇIKLAMALARI

ABD Başkanı Donald Trump, Georgia’da Hyundai-LG tarafından işletilen fabrikaya Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) birimleri tarafından düzenlenen baskının ardından yabancı şirketleri ülke göçmenlik yasalarına saygı göstermeye davet etti. Trump, ABD merkezli Truth Social sosyal medya platformu üzerinden bu konuya ilişkin bir paylaşım yaparak, ülkeye yapılan yatırımlardan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

BASKININ DETAYLARI

5 Eylül tarihinde Georgia’daki fabrikaya yapılan baskında, 300’den fazla Güney Koreli dahil olmak üzere yaklaşık 450 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Trump, yabancı şirketlere “Karşılığında sizden istediğimiz Amerikalı işçileri işe almanız ve eğitmenizdir.” diyerek, göçmenlik yasalarına uyulması ve Amerikalı işçilerin istihdam edilmesi gerektiğini vurguladı.

GÜNEY KORE’DEN TEPKİ

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lee Jae-woong, ICE baskınına dair duyduğu “endişe ve üzüntü”yü dile getirdi ve “ABD’ye yatırım yapan şirketlerimizin ekonomik faaliyetleri ve vatandaşlarımızın hak ve çıkarları haksız yere ihlal edilmemeli.” şeklinde bir açıklama yaptı. Güney Kore Devlet Başkanlığı Ofisi ise, gözaltına alınanların serbest bırakılmasına yönelik görüşmelerin tamamlandığını ve idari işlemlerin ardından özel bir uçağın bu kişileri getirmek üzere ABD’ye gideceğini belirtti.