Trump, Yapay Zeka İle Papa Oldu

TRUMP’IN GÖRSEL PAYLAŞIMI

ABD Başkanı Donald Trump, kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social’da 2 Mayıs 2025 gecesi, Washington saatiyle 22:30’da (TSİ 05:30, 3 Mayıs 2025) dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Herhangi bir açıklama veya altyazı olmadan yayınlanan görselde, Trump, yapay zeka (AI) ile üretilmiş bir fotoğrafta beyaz papa kıyafetleri içinde, elinde altın bir haç ve başında papa mitresiyle yer alıyor. Bu paylaşım kısa sürede sosyal medyada viral hale geldi ve yalnızca yarım saat sonra aynı fotoğraf Beyaz Saray’ın resmi X hesabı tarafından da paylaşılarak tartışmaları alevlendirdi.

PAPA FRANCIS’İN VEFATI VE KONKLAV

Yayımlanan görsel, Papa Francis’in 21 Nisan 2025’te felç ve kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından, Katolik dünyasının yeni papa seçimi için 7 Mayıs’ta başlayacak konklav sürecine denk geldi. Bu durum, Trump’ın paylaşımını daha da gündeme taşıdı. Trump, daha önce 29 Nisan’da Beyaz Saray’da gazetecilere, “Papa olmayı isterdim, bu benim bir numaralı tercihim olurdu” şeklinde espri yaptı. Ardından, New York Başpiskoposu Kardinal Timothy Dolan’ı “çok iyi bir aday” olarak önerdiği de belirtildi. Bu son paylaşım, Trump’ın papa esprisini bir adım daha ileri taşıdığı yorumlarına neden oldu.