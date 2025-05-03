Trump, Yapay Zeka İle Papa Oldu

PAYLAŞIMIN DETAYLARI

ABD Başkanı Donald Trump, 2 Mayıs 2025 gecesi, kendi sosyal medya platformu Truth Social’da dikkat çekici bir gönderi paylaştı. Washington saatiyle 22:30’da (TSİ 05:30, 3 Mayıs 2025) gerçekleşen bu paylaşımda, Trump’ın yapay zeka yardımıyla hazırlanmış bir fotoğrafı yer alıyor. Fotoğrafta, Trump beyaz papa kıyafetleri içinde, elinde altın bir haç ve başında papa mitresiyle görünmekte. Bu paylaşım, sosyal medyada hızla yayıldı ve sadece yarım saat sonra Beyaz Saray’ın resmi X hesabında da paylaşılarak tartışmaları alevlendirdi.

PAPA FRANCIS’İN VEFATI

Görsel, Papa Francis’in 21 Nisan 2025’te mücadele ettiği felç ve kalp yetmezliği sonucu vefat etmesinin ardından katolik dünyasında yeni papa seçimi için hazırlıkların başladığı döneme denk geliyor. Katoliklerin yeni papayı seçeceği konklav, 7 Mayıs’ta başlayacak. Trump, bu olayın ardından 29 Nisan’da Beyaz Saray’da düzenlenen bir basın toplantısında, “Papa olmayı isterdim, bu benim bir numaralı tercihim olurdu” diyerek şaka yapmıştı. Ayrıca New York Başpiskoposu Kardinal Timothy Dolan’ı da “çok iyi bir aday” olarak önermişti. Bu paylaşım, Trump’ın papa ile ilgili esprisini bir adım daha ileriye taşıdığı düşünülüyor.