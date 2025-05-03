Dünya

Trump, Yapay Zeka İle Papa Oldu

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TRUMP’IN DİKKAT ÇEKİCİ PAYLAŞIMI

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social adlı sosyal medya platformunda 2 Mayıs 2025 gecesi Washington saatiyle 22:30’da (TSİ 05:30, 3 Mayıs 2025) dikkatleri üzerine çeken bir paylaşımda bulundu. Paylaşımda, herhangi bir açıklama veya altyazı yer almazken, Trump, yapay zeka ile oluşturulmuş bir fotoğrafta beyaz papa kıyafetleri içinde, elinde altın bir haç ve başında papa mitresiyle yer alıyor. Bu gönderi, kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırdı ve yalnızca yarım saat ardından Beyaz Saray’ın resmi X hesabında da paylaşıldı. Bu durum, tartışmaların alevlenmesine yol açtı.

PAPA FRANCIS’İN VEFATI VE YENİ PAPA SEÇİMİ

Söz konusu görsel, Papa Francis’in 21 Nisan 2025’te vefat etmesinin ardından, Katolik dünyasının yeni papasının seçileceği konklavın 7 Mayıs’ta gerçekleştirilecek olmasına denk geliyor. Trump, daha önce 29 Nisan’da Beyaz Saray’da gazetecilere yaptığı açıklamada, “Papa olmayı isterdim, bu benim bir numaralı tercihim olurdu” biçiminde espri yapmış ve ardından New York Başpiskoposu Kardinal Timothy Dolan’ı “çok iyi bir aday” olarak önermişti. Bu son paylaşımla, Trump’ın papa esprisini daha da ileriye götürdüğü düşünülüyor.

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