Trump: “Yatırımlar Güzel Ama Amerikalı İşçi!”

TRUMP’IN AÇIKLAMALARI

ABD Başkanı Donald Trump, Georgia’daki Hyundai-LG tarafından işletilen fabrikaya, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) birimlerinin yaptığı baskının ardından yabancı şirketlere, ülkenin göçmenlik yasalarına saygı gösterme ve Amerikalı işçi istihdam etme çağrısında bulundu. Trump, bu konuda ABD merkezli Truth Social sosyal medya platformundaki hesabından açıklamalar yaptı. Yabancı yatırımların ABD için olumlu olduğu vurgusunu yapan Trump, “Yasal yollardan” işçi getirmenin teşvik edildiğini ifade etti. Yabancı şirketlere göçmenlik yasalarına uymaları tavsiyesinde bulunarak, “Karşılığında sizden istediğimiz Amerikalı işçileri işe almanız ve eğitmenizdir.” dedi.

ICE BASKINI VE GÖZALTILAR

Georgia eyaletindeki Hyundai-LG tarafından yönetilen elektrikli araç akü fabrikasına ICE tarafından 5 Eylül’de düzenlenen baskında 450’ye yakın kişinin gözaltına alındığı belirtiliyor. Bu gözaltıların yaklaşık 300’den fazlasının Güney Koreli olduğu aktarıldı. Güney Kore Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lee Jae-woong, bu baskından duydukları “endişe ve üzüntüyü” dile getirerek, “ABD’ye yatırım yapan şirketlerimizin ekonomik faaliyetleri ve vatandaşlarımızın hak ve çıkarları haksız yere ihlal edilmemeli.” açıklamasında bulundu.

GÖZALTILAR VE SEFER İŞLEMLERİ

Güney Kore Devlet Başkanlığı Ofisi, gözaltına alınanların serbest kalmasına yönelik görüşmelerin tamamlandığını bildirerek, idari işlemlerin bitiminden sonra özel bir uçağın, serbest kalan vatandaşları geri getirmek için ABD’ye yola çıkacağını duyurdu.