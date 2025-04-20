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Trump Yönetimi, Sınır Dışı Etmeyi İstiyor!

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TRUMP YÖNETİMİ HAREKETE GEÇİYOR

ABD’de Donald Trump yönetimi, Yüksek Mahkeme’nin Venezuelalı göçmenlerin sınır dışı edilmesini geçici olarak durduran kararını iptal ettirmek için adım atıyor. Hükümeti temsil eden John Sauer, mahkemeye yaptığı başvuruda göçmenlerin itiraz haklarını kullanmaları için yeterli sürenin verildiğini savunuyor. Sauer, göçmen avukatlarının alt mahkemeleri atlayarak doğrudan Yüksek Mahkeme’ye başvurmalarının usule aykırı olduğunu ifade ediyor.

SINIR DIŞI İŞLEMLERİ TEKRAR BAŞLAYABİLİR

Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği tarafından açılan dava sonucunda Yüksek Mahkeme, Trump yönetiminin en az 30 Venezuelalı göçmeni sınır dışı etme girişimini durdurmuştu. Yönetim, bu kararı geri aldırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Kararın iptal edilmesi durumunda sınır dışı işlemlerinin yeniden başlayabileceği belirtiliyor.

ÇETE BAĞLANTILI GÖÇMENLERİN DURUMU

Trump yönetimi, Latin Amerika kökenli MS-13 ve Tren de Aragua çetelerini yabancı terör örgütleri listesine dahil etmişti. Bu gruplarla bağlantılı olduğu iddia edilen düzensiz göçmenler, Yabancı Düşmanlar Yasası yetkisiyle sınır dışı edilmeye başlanmıştı. Ayrıca, tutuklanan bazı kişilerin El Salvador’daki hapishanelere gönderildiği bildiriliyor.

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