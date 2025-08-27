Dünya

Trump: “Zelenski Masum Değil, 15 Kat Büyük”

TRUMP’TAN BARİŞ ÇAĞRISI

ABD Başkanı Trump, Rusya ile Ukrayna arasında en kısa zamanda bir barış anlaşması yapılmasını arzuladığını dile getirdi. Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin bir araya gelmesi gerektiğini belirtti.

PUTİN VE ZELENSKİ’YE ELEŞTİRİ

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un, Putin’in Zelenski’yi “meşru görmediği” açıklamasının sorulması üzerine Trump, “Ne dedikleri önemli değil. Herkes gösteriş yapıyor, hepsi saçmalık” ifadesini kullandı. Trump, “Bu anlaşmanın tamamlanmasını istiyorum. Bu çok ciddi bir konu. Evet, bir dünya savaşı olmayacak ama ekonomik bir savaş olacak ve bu durum Rusya için kötü olacak. Ben bunu istemiyorum” dedi.

ZELENSKİ’YE YÜKLENDİ

Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski’nin “tam olarak masum olmadığını” söyleyerek, Ukrayna’nın kendisinden 15 kat büyük bir ülke ile savaşa girmesinin başlangıçta “yanlış” olduğuna dikkat çekti. Trump, eski Başkan Joe Biden’a ve Zelenski’ye şu sözlerle eleştiride bulundu: “Kimse savaşa kaybedeceğini düşünerek girmez. Eminim Ukrayna da kazanacağını düşünmüştür. ‘Biz kazanacağız, 15 kat daha büyük birini yeneceğiz’ diye girmişlerdir. Biden, bunun olmasına izin vermemeliydi. Kendinden 15 kat daha büyük bir ülkeyle savaşa girmezsin.”

NOBEL BARIŞ ÖDÜLÜ İDDİASI

Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, ABD Başkanı’nın Nobel Barış Ödülü’nü alma hakkına sahip olduğunu ifade etti. Witkoff, Trump’ın bugüne kadar 7 savaşı durdurduğunu iddia etti ve salonu alkışlattı. Witkoff, Trump’ın göreve gelmesinden bu yana bazı anlaşmazlıkları çözümlediğini belirterek, “Rusya-Ukrayna, İran, İsrail-Hamas. Tüm bu çatışmalar hakkında bu hafta boyunca toplantılar yapacağız. Bunları, yıl sonundan önce çözmeyi umut ediyoruz” şeklinde konuştu.

