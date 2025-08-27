Trump: “Zelenski Masum Değil, 15 Kat Büyük Ülkeyle Savaşa Girilmez”

TRUMP’TAN BARIS ÇAĞRISI

ABD Başkanı Trump, Rusya ile Ukrayna arasında bir an önce barış anlaşması yapılmasını istediğini belirtti. Bunun için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin bir araya gelmesi gerektiğini ifade etti.

GÖSTERİŞ BİTİYOR, CİDDİYET ÖN PLANDA

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un Putin’in Zelenski’yi “meşru görmediği için” anlaşma imzalamayacağı yönündeki açıklamalarına değinen Trump, “Ne dedikleri önemli değil. Herkes gösteriş yapıyor, hepsi saçmalık.” yanıtını verdi. Trump, “Bu anlaşmanın tamamlanmasını istiyorum. Bu çok ciddi bir konu. Evet, bir dünya savaşı olmayacak ama ekonomik bir savaş olacak ve bu durum Rusya için kötü olacak. Ben bunu istemiyorum.” şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

UKRAYNA’DA SUÇLAMALAR

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski’nin de “tam olarak masum olmadığını” dile getiren Trump, Ukrayna’nın kendisinden 15 kat büyük bir ülkeyle savaşa girmesinin baştan itibaren “yanlış” olduğunu savundu. ABD Başkanı, hem eski Başkan Joe Biden’a hem de Zelenski’ye, “Kimse savaşa kaybedeceğini düşünerek girmez. Eminim Ukrayna da kazanacağını düşünmüştür. ‘Biz kazanacağız, 15 kat daha büyük birini yeneceğiz’ diye girmişlerdir. Biden, bunun olmasına izin vermemeliydi. Kendinden 15 kat daha büyük bir ülkeyle savaşa girmezsin.” sözleriyle yüklenerek eleştirilerde bulundu.

NOBEL BARIS ÖDÜLÜ AÇIKLAMASI

Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, ABD Başkanı’nın Nobel Barış Ödülü’nü almayı hak ettiğine inandığını açıkladı. Witkoff, Trump’ın bugüne kadar 7 savaşı durdurduğunu savunarak, salondan alkış aldı. Ayrıca, Trump’ın görevde olduğu süre içinde bazı anlaşmazlıkları çözme yolunda adımlar attığını belirten Witkoff, “Rusya-Ukrayna, İran, İsrail-Hamas. Tüm bu çatışmalar hakkında bu hafta boyunca toplantılar yapacağız. Bunları, yıl sonundan önce çözmeyi umut ediyoruz.” ifadelerini kullandı.