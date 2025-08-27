Trump: “Zelenski Masum Değil, Savaş Olmaz”

BARIŞ ANLAŞMASI İÇİN GEREKEN ADIMLAR

ABD Başkanı Trump, Rusya ile Ukrayna arasında en kısa sürede bir barış anlaşması yapılmasını istediğini belirtti. Bunun için ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin bir araya gelmesi gerektiğini vurguladı. Trump, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un, Putin’in Zelenski’yi “meşru görmediği için” onunla anlaşma imzalamayacağı yönündeki ifadelerini değerlendirdi. “Ne dedikleri önemli değil. Herkes gösteriş yapıyor, hepsi saçmalık” dedi. Ekonomik bir savaşın olabileceğini ifade eden Trump, bu durumun Rusya için olumsuz sonuçlar doğurabileceğini ve bunu istemediğini dile getirdi.

ZELENSKİ’NİN DURUMU VE SORUMLULUKLAR

Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski’nin de “tam olarak masum olmadığını” savunarak, Ukrayna’nın kendisinden 15 kat büyük bir ülke ile savaşa girmesinin en baştan “yanlış” olduğunu söyledi. Hem eski Başkan Joe Biden’a hem de Zelenski’ye yüklenerek, “Kimse savaşa kaybedeceğini düşünerek girmez. Eminim Ukrayna da kazanacağını düşünmüştür. ‘Biz kazanacağız, 15 kat daha büyük birini yeneceğiz’ diye girmişlerdir. Biden, bunun olmasına izin vermemeliydi. Kendinden 15 kat daha büyük bir ülkeyle savaşa girmezsin” açıklamasında bulundu.

NOBEL BARIŞ ÖDÜLÜ AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Trump’ın Nobel Barış Ödülü almayı hak ettiğini düşündüğünü dile getirdi. Witkoff, Trump’ın bugüne kadar 7 savaşı durdurduğunu iddia ederek, “Rusya-Ukrayna, İran, İsrail-Hamas. Tüm bu çatışmalar hakkında bu hafta boyunca toplantılar yapacağız. Bunları, yıl sonundan önce çözmeyi umut ediyoruz” ifadelerine yer verdi. Bu sözler salonda alkış topladı.