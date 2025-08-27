Trump: “Zelenski Masum Değil, Savaş Olmaz”

BARIŞ ANLAŞMASI ÇAĞRISI

Rusya ile Ukrayna arasında en kısa zamanda bir barış anlaşması yapılmasını arzuladığını belirten ABD Başkanı Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin bir araya gelmesi gerektiğini ifade etti. Trump, “Bu anlaşmanın tamamlanmasını istiyorum. Bu çok ciddi bir konu.” diyerek, iki liderin diyalog kurmasının şart olduğunu vurguladı.

GÖSTERİŞ YAPILDIĞINI İFADE ETTİ

ABD Başkanı, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un, Putin’in Zelenski’yi “meşru görmediği” yönündeki ifadelerinin ardından, “Ne dedikleri önemli değil. Herkes gösteriş yapıyor, hepsi saçmalık.” yanıtını verdi. Trump, bu durumun bir dünya savaşına yol açmayacağını ancak ekonomik bir savaşın Kremlin için kötü sonuçlar doğurabileceğini belirtti, Moskova’nın ekonomik yaptırımlar konusundaki değerlendirmelerini yineledi.

ZELENSKİ’YE YÜKLENDİ

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski’nin “tam olarak masum olmadığını” savunan Trump, Ukrayna’nın kendisinden 15 kat büyük bir ülke ile savaşması ile ilgili, “Bu zaten en başta yanlış.” dedi. Başkan Trump, hem eski Başkan Joe Biden’a hem de Zelenski’ye eleştirilerde bulunarak, “Kimse savaşa kaybedeceğini düşünerek girmez. Eminim Ukrayna da kazanacağını düşünmüştür.” ifadelerini kullandı.

NOBEL BARIŞ ÖDÜLÜ HAKKI

Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, ABD Başkanı’nın Nobel Barış Ödülü’nü almayı hak ettiğini düşündüğünü dile getirdi. Witkoff’un sözleri, salonda büyük bir alkışla karşılandı. Trump’ın göreve gelmesinden bu yana bazı çatışmaları çözme konusunda kaydettiği ilerlemeleri vurgulayan Witkoff, “Rusya-Ukrayna, İran, İsrail-Hamas. Tüm bu çatışmalar hakkında bu hafta boyunca toplantılar yapacağız. Bunları, yıl sonundan önce çözmeyi umut ediyoruz.” diyerek sözlerini tamamladı.