Trump: “Zelenski Masum Değil, Savaş Yanlış”

BARIŞ ANLAŞMASINA GİDEN YOLDAKİ ÇAĞRI

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ile Ukrayna arasında ilişkilere dair en kısa sürede bir barış anlaşması yapılmasını istediğini ifade etti. Bu sürecin hızlı ilerlemesi için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin bir araya gelmesi gerektiğini vurguladı.

PUTİN VE ZELENSKİ GÖRÜŞMELİ

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un, Putin’in Zelenski’yi “meşru görmediği için” onunla anlaşma imzalamayacağına dair açıklaması üzerine Trump, “Ne dedikleri önemli değil. Herkes gösteriş yapıyor, hepsi saçmalık.” dedi. ABD Başkanı, bu anlaşmanın bir an önce tamamlanmasını istediğini belirterek, “Bu çok ciddi bir konu. Evet, bir dünya savaşı olmayacak ama ekonomik bir savaş olacak ve bu durum Rusya için kötü olacak. Ben bunu istemiyorum.” değerlendirmesini yaptı. Ekonomik yaptırımlara ilişkin açıklamalarını da yineledi.

ZELENSKİ’NİN DURUMU

Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski’nin “tam olarak masum olmadığını” ileri sürdü. Savaş durumunu ele alarak, “Ukrayna’nın kendinden 15 kat büyük bir ülke ile savaşa girmesi zaten en başta yanlıştı.” şeklinde konuştu. Trump, eski Başkan Joe Biden ve Zelenski’ye dönük eleştirilerde bulunarak, “Kimse savaşa kaybedeceğini düşünerek girmez. Eminim Ukrayna da kazanacağını düşünmüştür. ‘Biz kazanacağız, 15 kat daha büyük birini yeneceğiz’ diye girmişlerdir. Biden, bunun olmasına izin vermemeliydi.” ifadesini kullandı.

NOBEL BARış ÖDÜLÜ FIKRASINI KONUŞTURDU

Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, ABD Başkanı’nın Nobel Barış Ödülü almayı hak ettiğini savundu. Witkoff, Trump’ın bugüne kadar 7 savaşı durdurduğunu belirterek salonu alkışlattı. Trump’ın göreve gelmesinden bu yana bazı anlaşmazlıkları çözüme kavuşturduğuna değinen Witkoff, “Rusya-Ukrayna, İran, İsrail-Hamas. Tüm bu çatışmalar hakkında bu hafta boyunca toplantılar yapacağız. Bunları, yıl sonundan önce çözmeyi umut ediyoruz.” şeklinde konuştu.