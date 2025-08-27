Trump: “Zelenski Masum Değil, Savaş Yanlış”

TRUMP’TAN BARİŞ ÇAĞRISI

ABD Başkanı Trump, Rusya ile Ukrayna arasında en kısa zamanda bir barış anlaşmasının yapılması gerektiğini vurguladı. Bunun için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin bir araya gelmesi gerektiğini ifade etti.

GÖSTERİŞTEN UZAKLAŞIN

Trump, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un, Putin’in Zelenski’yi “meşru görmediği için” onunla anlaşma imzalamayacağı yönündeki sözleri üzerine, “Ne dedikleri önemli değil. Herkes gösteriş yapıyor, hepsi saçmalık.” değerlendirmesini yaptı. Bu durumu eleştirerek, “Bu anlaşmanın tamamlanmasını istiyorum. Bu çok ciddi bir konu. Evet, bir dünya savaşı olmayacak ama ekonomik bir savaş olacak ve bu durum Rusya için kötü olacak. Ben bunu istemiyorum.” diye konuştu.

ZELENSKİ’NİN DURUMU

Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski’nin “tam olarak masum olmadığını” savundu. Savaşın çıkmasının ilk başta “yanlış” olduğunu belirten Trump, “Kimse savaşa kaybedeceğini düşünerek girmez. Eminim Ukrayna da kazanacağını düşünmüştür.” ifadesinde bulundu. Ayrıca, Biden’ı da uyararak, “Kendinden 15 kat daha büyük bir ülkeyle savaşa girmezsin.” sözlerini sarf etti.

NOBEL BARIŞ ÖDÜLÜ BEKLENTİSİ

Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, ABD Başkanı’nın Nobel Barış Ödülü almayı hak ettiğini düşündüğünü belirtti. Witkoff, Trump’ın bugüne kadar 7 savaşı durdurduğunu iddia ederek, “Rusya-Ukrayna, İran, İsrail-Hamas gibi çatışmalar hakkında bu hafta toplantılar yapacağız. Tüm bu sorunları yıl sonundan önce çözmeyi umuyoruz.” ifadelerini kullandı.