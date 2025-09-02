TsMC, 5Nm Fiyat Artışı Yapacak

FİYAT ARTIRIMI PLANI

Tayvan merkezli TSMC, 5nm ve altındaki tüm üretim teknolojileri için yüzde 5 ila 10 arasında bir fiyat artışı gerçekleştirmeyi planlıyor. DigiTimes’ın bildirdiğine göre, bu kararın arkasında ABD’nin uyguladığı gümrük tarifeleri ve küresel tedarik zincirindeki artan maliyetler yatıyor. Şirket, düşen kâr marjlarını dengelemek amacıyla fiyat politikasını güncelleme kararı aldı.

APPLE VE NVİDİA ÜZERİNDEKİ ETKİLER

Yeni fiyat düzenlemesinin en büyük etkilenen alanları arasında 5nm, 4nm, 3nm ve 2nm çipler yer alıyor. Bu durum, TSMC’nin en önemli müşterileri olan Apple ve Nvidia’nın daha yüksek maliyetlerle karşılaşacağı anlamını taşıyor. Öte yandan, şirket eski nesil çiplerde indirim yapmayı planlıyor. Bu adımın hedefi, performansı daha düşük olan çiplerin talebini artırmak ve pazarın dengelenmesini sağlamak.

YATIRIM MALİYETİ BASKILARI

TSMC’nin fiyat artışı kararında etkili olan bir diğer unsur ise Amerika Birleşik Devletleri’ndeki yatırımlar. Şirket, Arizona’daki büyük tesisine yönlendirdiği harcamaları artırdı ve toplamda 300 milyar dolarlık yatırım sözü verdi. Bu yatırımlar, gelişmiş üretim hatları ve yeni paketleme yöntemlerini kapsıyor. Ayrıca, TSMC önümüzdeki yıllarda çip üretimini 2nm teknolojisine geçiş için yoğun bir hazırlık sürecine girdi. Bu nedenle yükselen yatırım maliyetleri, fiyat politikasında değişiklik yapılmasını kaçınılmaz hale getiriyor.

ÇİP PAZARINDAKİ GELİŞMELER

TSMC’nin aldığı bu karar, teknoloji devlerinin maliyetlerini doğrudan etkileyecek. Apple ve Nvidia gibi firmalar, yeni nesil ürünlerinde bu fiyat artışının etkilerini yansıtma ihtimali taşıyor. Diğer yandan, eski nesil çiplere uygulanacak indirim, daha uygun fiyatlı cihazlara olan ilgiyi artırabilir. Bu gelişmeler, yarı iletken sektöründe fiyat rekabetinin yeniden şekillenebileceğine işaret ediyor.