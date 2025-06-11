Dünya

TÜFE Verileri Açıklandı, Artış Beklentinin Altında

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ABD’DE TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ AÇIKLANDI

ABD’de yatırımcıların yakından takip ettiği Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri açıklandı. Mayıs ayında enflasyon, hem yıllık hem de aylık bazda beklentilere uygun bir eğilim gösterdi. ABD Çalışma Bakanlığı’nın verilerine göre, yıllık enflasyon oranı %2,4 olurken, aylık artış %0,1 seviyesinde gerçekleşti. Bu oranlar, piyasa beklentileriyle tam olarak örtüşüyor.

Aylık Artıştaki Yavaşlama

Nisan ayında fiyatların aylık artışı %0,2 iken, Mayıs’ta bu oran %0,1’e düştü. Beklenti, artışın Nisan’daki düzeyde kalacağı yönündeydi. Bu durum, enflasyonist baskıların sınırlı olduğu anlamına geliyor.

Çekirdek Enflasyon Verileri

Gıda ve enerji kalemleri hariç hesaplanan çekirdek enflasyon, piyasa beklentilerinin altında kaldı. Aylık bazda %0,1 artış gerçekleşirken, yıllık bazda %2,8 seviyesinde belirlendi. Beklentiler ise yıllık enflasyonun %2,9 olması yönündeydi. Bu durum, talep kaynaklı fiyat baskılarının zayıfladığına işaret ediyor.

Enerji Fiyatlarındaki Düşüş, Gıda Fiyatlarındaki Artış

Alt kalemlere bakıldığında; enerji fiyatları Mayıs ayında aylık %1,0, yıllık olarak ise %3,5 oranında geriledi. Gıda fiyatları ise aylık %0,3, yıllık bazda %2,9 artış gösterdi. Bu gelişmeler, manşet enflasyonun aşağı yönlü hareketini destekleyen önemli faktörler arasında yer aldı.

Reel Kazançlarda Hafif İyileşme

Enflasyon oranına göre ayarlanan reel ortalama haftalık kazançlar, Mayıs ayında %0,3 artış gösterdi. Bu durum, tüketicilerin alım gücünde belirli bir iyileşme yaşandığını ortaya koyuyor.

Faiz Kararına Yönelik Sinyaller

Bu veriler, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) gelecek hafta açıklayacağı faiz kararı öncesinde önemli bir referans niteliği taşıyor. Enflasyondaki ılımlı seyir ve çekirdek göstergelerdeki yavaşlama, piyasalarda faiz indirimine yönelik beklentileri bir kez daha gündeme getiriyor.

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