Tüfekle Yaralı, İki Kişi Tutuklandı

OLAYIN MEYDANA GELDİĞİ YER VE TARİH

Samsun’un İlkadım ilçesindeki Saitbey Mahallesi Unkapanı Caddesi’nde sekiz gün önce dikkat çeken bir olay yaşandı. Olayda, çayevi önünde oturan 21 yaşındaki M.K., pompalı tüfekle gerçekleştirilen saldırı sonucu ensesinden yaralandı.

GÖZALTINA ALINAN ŞAHISLAR VE ELE GEÇİRİLENLER

Hastaneye kaldırılan M.K. tedavi altına alındı, ancak silahlı saldırganlar olayın ardından kaçmayı başardı. İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, yürütülen takip ve çalışmalar sonucunda 19 yaşındaki Ö.F.Ç. ile aynı yaştaki B.A.’yı yakalayarak gözaltına aldı. Yakalanan şahıslarla birlikte bir ruhsatsız tüfek, bir ruhsatsız tabanca ve 51 adet fişek ele geçirildi.

MAHKEME SÜRECİ VE TUTUKLAMA

Polisteki sorguları tamamlanan Ö.F.Ç. ve B.A., bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren iki şahıs, “adam öldürmeye teşebbüs” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.