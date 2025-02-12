Tuğçe Anneden Nakille Hayata Tutundu

AZRA ELİF’İN HASTALIK SÜRECİ

Ordu’da 2 çocukla hayatını sürdüren Fazlı ve Tuğçe Yeşil çifti, kızları Azra Elif henüz 6 günlükken rahatsızlanınca hastaneye gitmek zorunda kaldı. Hastanede Azra Elif’e ilk etapta idrar yolu enfeksiyonu teşhisi kondu. Ancak yapılan daha kapsamlı tetkiklerde Azra Elif’in böbrek yetmezliği rahatsızlığı bulunduğu ortaya çıktı. Durumu kötüleşen Azra Elif, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi.

ANNE TUĞÇE YAZILAN DONÖR OLDU

Kızının sağlık durumu hakkında endişeliyken anne Tuğçe Yeşil, donör olmayı istedi. Yapılan tetkiklerin neticesinde, anne ile kızının dokuları uyuştuğu için nakil yapılmasına karar verildi. Yaklaşık 4 gün önce gerçekleştirilen başarılı operasyonla Tuğçe Yeşil’den alınan böbrek, kızına nakledildi. Bu operasyon sonrasında Azra Elif sağlığına kavuştu.

TUĞÇE YEŞİL’İN DUYGULARI

Kızının rahatsızlığı yüzünden uzun bir süre mücadele verdiklerini ifade eden Tuğçe Yeşil, “Sonunda da çok şükür naklimizi gerçekleştirdik. Genel bir rahatsızlığı yoktu ama diğer çocuklar gibi gribi veya enfeksiyonu daha uzun süreli atlatıyordu. Koşmalarında da normal çocuklardan önce yoruluyordu. Nakil olmasını çok istiyorduk o da bu güneymiş. Biz de çok zorlandık. Hastalıklarında biz de çok üzüldük, ağladık ama güçlü olduk ve sonunda da başardık” diye belirtti.