Tuğçe Tayfur Babasının Vasiyeti Hakkında Konuştu

FERDİ TAYFUR’UN VASİYETİ AÇIKLANDI

2 Ocak’ta hayatını kaybeden arabesk müziğinin önemli ismi Ferdi Tayfur’un vasiyetine ilişkin dava, Marmaris’teki 1’inci Sulh Hukuk Mahkemesi’nde geçen hafta gerçekleşti. Tayfur, mirasının bir kısmını Darüşşafaka Cemiyeti, Türk Silahlı Kuvvetleri, LÖSEV ve aile bireylerine bıraktı. Ancak kızı Tuğçe Tayfur ve abisi Timur Turanbayburt’a miras bırakmadığı dikkat çekti.

TİMUR TURANBAYBURT’UN PAYLAŞIMLARI GÜNDEMDE

Vasiyetin açıklanması sonrası, Ferdi Tayfur’a böbreğini veren oğlu Timur Turanbayburt’a ait olduğu iddia edilen küfürlü paylaşımlar sosyal medyada tartışma yarattı. Bu paylaşımlar, sanatçının miras konusundaki kararları ile ilgili yorumlara sebep oldu.