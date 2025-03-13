TÜİK’ten Emekli Maaşı İddialarına Yanıt

EMEKLİ MAAŞLARINA YÖNELİK İDDİALARINA CEVAP VERİLDİ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), emekli maaşlarıyla ilgili yapılan iddialara karşı bir açıklama yayınladı. Açıklamada, “emekli maaşlarının hesaplanmasıyla” ilgili çeşitli basın ve sosyal medya platformlarında İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) İstanbul için yayımladığı Ücretliler Geçinme İndeksi ile Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) arasında karşılaştırma yapılarak, TÜİK’in son üç yılda enflasyonu yüzde 31 düşük gösterdiğine dair “bilimsellikten uzak” ve “gerçeklerle uyuşmayan mesnetsiz” iddiaların bulunduğu vurgulandı. İlgili iddiaların, “siyasi saiklerle ve bilinçli şekilde algı oluşturma” amacı taşıdığı ifade edildi.

KARŞILAŞTIRMALAR ANLAMSIZ

TÜİK, açıklamasında hesaplama yöntemlerinin, baz yıllarının, madde tanım ve çeşitliliğinin, coğrafi kapsamının ve hedef kitlelerinin farklı olduğuna dikkat çekti. Bu farklılıkların, İTO Ücretliler Geçinme İndeksi ile TÜFE’nin karşılaştırılmasını anlamsız kıldığını belirtti. İTO’nun, metodolojisinde değişiklik yaparak 2025 yılından itibaren İstanbul Tüketici Fiyat Endeksi adıyla yeni bir endeks yayımlamaya başlayacağı kaydedildi. Ayrıca, iddialar arasında yer alan tutanakların, kurum başkanının görev süresi ve bölge müdürlerine dair atamaların “manipülasyon” amacı taşıdığı aktarıldı. TÜİK Başkanı’nın, diğer atamalar gibi Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle belirli bir süre için atandığına vurgu yapıldı.

VERİ KAYNAKLARININ KAPSAMI

Açıklamada, “web kazıma” yöntemine dayanan verilerin TÜFE fiyat verileri içindeki oranının sadece yüzde 5 düzeyinde bulunduğu belirtildi. Bu sebeple, enflasyon hesaplamalarında internet verilerinin sınırlı bir öneme sahip olduğu ifade edildi. TÜİK’in, fiyat verilerini geniş bir kapsamda, saha araştırmaları, barkod verileri ve çeşitli kaynaklardan topladığına dikkat çekilerek, “İddia edildiği gibi, TÜİK web kazıma verilerini merkezi olarak, otomatik ve günlük bir biçimde elde etmekte ve bu verileri manuel girişle kontrol etmemektedir.” denildi. TÜİK, hesaplamalarını herhangi bir kişi veya kurumun talep ya da tahminine göre değil, kendi bilimsel ve teknik bağımsızlığı ile gerçekleştirdiğinin altını çizdi. Kamuoyuna, bu gündemle ilgili tüm yasal hakların kullanılacağı duyuruldu.