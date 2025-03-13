TÜİK’ten Emekli Maaşı İddialarına Yanıt

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), emekli maaşlarının hesaplama süreciyle ilgili yapılan bazı iddialara cevap verdi. Kurum, yazılı açıklamasında, “emekli maaşlarının hesaplanmasıyla” ilgili bazı basın kuruluşları ve sosyal medya platformlarında yayımlanan haberler ile paylaşımlarında, İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) İstanbul için duyurduğu Ücretliler Geçinme İndeksi ile TÜFE arasındaki kıyaslamalara dayanarak, TÜİK’in son üç yılda enflasyonu yüzde 31 düşük gösterdiği şeklinde “bilimsellikten uzak, gerçeklerle uyuşmayan mesnetsiz” iddiaların bulunduğunu belirtti.

İKİ ENDKSİNİN KARŞILAŞTIRILAMAMASI

Açıklamada, söz konusu iddiaların “siyasi saiklerle ve bilinçli şekilde algı oluşturma” amacını taşıdığı ifade edildi. TÜİK tarafından hazırlanan ve yayımlanan TÜFE ile İTO Ücretliler Geçinme İndeksi (1995=100) arasındaki baz yıllar, madde tanımları ve çeşitliliği, sınıflama türü, ağırlık yapısı, coğrafi kapsam, hesaplama yöntemleri gibi unsurlarda farklılıklar olduğundan, bu iki endeksin karşılaştırılmasının anlamlı sonuçlar ortaya çıkarmadığı vurgulandı. Açıklamada, “Bu nedenle İTO, endeksinin baz yılı ve metodolojisinde değişikliğe giderek 2025 yılı itibarıyla İstanbul Tüketici Fiyat Endeksi ismiyle yeni bir endeks yayımlamaya başlamıştır.” denildi.

MANİPÜLASYON İDDİALARI

Ayrıca, açıklamada, iddialar arasında, kurum başkanının görev süresi ve bölge müdürlerine ait atamalara ilişkin tamamen “manipülasyon” amacı taşıyan asılsız ifadelerin bulunduğuna dikkat çekildi. “TÜİK Başkanı da diğer benzeri atamalar gibi Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile belirli bir süre için atanmaktadır. Bu durum yalnızca TÜİK başkanlığına mahsus değildir.” ifadesi yer aldı. Bölge müdürleriyle ilgili görev değişikliklerinin 2020’de yapıldığı, bazı müdürlerin merkezde, bazılarının ise diğer bölgelerde görevlendirildiği bildirildi. Bu değişikliklerin, enflasyon hesaplamasıyla bir ilgisi olmadığı, rutin birer görevlendirme olduğu belirtildi.

WEB KAZIMA VERİLERİ

Açıklamada, “web kazıma” yöntemiyle elde edilen verilerin TÜFE fiyat verileri içindeki payının sadece yüzde 5 düzeyinde olduğu aktarıldı. Enflasyon hesaplamasında internet verilerinin sınırlı ağırlığa sahip olduğu ifade edildi. Bununla birlikte, TÜİK’in fiyat verilerini çok daha geniş kapsamlı olarak, sahadan, barkod verilerinden ve birçok farklı kaynaktan topladığına dikkat çekildi. “İddia edildiğinin aksine, TÜİK web kazıma verilerini merkezi olarak, otomatik ve günlük olarak elde etmekte, bu verileri hiçbir şekilde manuel girişe açmamakta, bölge müdürlüklerine bu yönde talimat vermemekte ve yıl boyunca aynı ürünleri sabit web sitelerinden düzenli aralıklarla takip ederek, uluslararası standartlara uygun değerlendirmektedir.” denildi. TÜFE’nin, herhangi bir kişi, makam veya kurumun talep ya da tahminine göre değil, alandan derlenen verilerle bilimsel ve teknik özerklik içinde hesaplandığı aktarıldı. Açıklama, “Konu ile ilgili tüm yasal haklarımızı kullanacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız.” ifadesiyle son buldu.