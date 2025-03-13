TÜİK’ten Emekli Maaşlarına Dair Yanıt

EMEKLİ MAAŞLARINA YÖNELİK İDDİALAR CEVAPLANDI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), emekli maaşlarının hesaplanmasıyla ilgili ortaya atılan çeşitli iddialara dair bir açıklama yaptı. Kurum, yazılı bir bildiri ile basında ve sosyal medyada yanlış bilgiler yer aldığını duyurdu. Bu hususta, İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) İstanbul için açıklanan Ücretliler Geçinme İndeksi ile TÜFE’nin karşılaştırılması sonucu TÜİK’in enflasyonu son 3 yılda yüzde 31 düşük gösterdiği yönünde “bilimsellikten uzak, gerçeklerle uyuşmayan mesnetsiz” iddialarında bulunulduğu belirtildi. TÜİK, bu iddiaların “siyasi saiklerle ve bilinçli bir şekilde algı oluşturma” amacı taşıdığını vurguladı.

ENDOKSLARIN KARŞILAŞTIRMASI ANLAMSIZDIR

TÜİK tarafından yayımlanan açıklamada, TÜFE ile İTO Ücretliler Geçinme İndeksi’nin baz yılları, madde tanımları, çeşitlilikleri, sınıflama türleri, ağırlık yapıları, coğrafi kapsamları ve hesaplama yöntemleri arasında farklılıklar bulunduğu ifade edildi. Bu nedenle, söz konusu iki endeksin karşılaştırılmasının anlamlı sonuçlar üretmeyeceği dile getirildi. Ayrıca, “İTO, endeksinin baz yılı ve metodolojisinde değişikliğe giderek 2025 yılı itibarıyla İstanbul Tüketici Fiyat Endeksi ismiyle yeni bir endeks yayımlama kararı almıştır” denildi.

MANİPÜLASYON DEĞERLENDİRMELERİ YANLIŞ

Açıklamada, bazı iddiaların ise TÜİK’in başkanı ve bölge müdürlerine yönelik olarak “manipülasyon” amacı taşıyan asılsız ifadelere dayandığı ifade edildi. Kurum, TÜİK başkanının Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile belirli bir süre için atandığını, bu durumun yalnızca TÜİK başkanlığına özel olmadığını vurguladı. Ayrıca, bölge müdürleri için yapılan görev değişikliklerinin 2020 yılında gerçekleştiği ve rutin görevlendirmeler olduğunun altı çizildi. Bu değişikliklerin enflasyon hesaplamaları ile hiçbir bağlantısının olmadığı aktarıldı.

İNTERNET VERİLERİ SINIRLI ETKİYE SAHİP

TÜİK açıklamasında, “web kazıma” yöntemiyle elde edilen verilerin TÜFE fiyat verileri içindeki payının yalnızca yüzde 5 düzeyinde olduğu belirtildi. Enflasyon hesaplamasında internet verilerinin dikkate alınma oranının sınırlı olduğu kaydedildi. Kurumun, fiyat verilerini daha geniş bir çerçevede sahadan, barkod verilerinden ve birçok farklı kaynaktan topladığına dikkat çekildi. TÜİK, iddiaların aksi yönünde savunma yaparak, verilerin merkezi olarak, otomatik ve günlük elde edilmekte olduğunu, manuel girişe kapalı tutulduğunu aktardı. Sonuç olarak, TÜİK’in, bilimsel ve teknik özerkliği ile bağımsızlık ilkesi çerçevesinde enflasyon hesaplamalarını gerçekleştirdiğini duyurdu. Kamuoyuna, bu konudaki tüm yasal haklarının kullanılacağı bildirildi.