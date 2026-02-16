TÜİK Verileri: At, Eşek ve Katır Sayısında Düşüş

Tek tırnaklı hayvanların verileri açıklandı

TÜİK’in açıkladığı verilere göre, at, eşek ve katır popülasyonunda ciddi bir düşüş yaşanıyor. 1991 yılından itibaren yayınlanan rakamlara bakıldığında, o dönemde 495 bin 543 at, 943 bin 751 eşek, 191 bin 850 katır, 1.914 deve ve 10 bin 315 domuz olduğu görülüyor. 1996’dan itibaren son 20 yıllık süreç incelendiğinde, hayvan sayılarında kayda değer bir azalma gözlemleniyor. 1996 yılı itibarıyla 391 bin at, 689 bin eşek ve 154 bin katır kayıt altına alınmış.

DÜŞÜŞ HIZI ÇARPICI

2006 yılına gelindiğinde ise at sayısının 204 bin 352, eşek sayısının 329 bin 475 ve katır sayısının 75 bin 18’e düştüğü tespit ediliyor. 2025 yılı sonu itibarıyla bu rakamlar sırasıyla 65 bin 339 at, 60 bin 332 eşek ve 12 bin 398 katıra gerileyerek dikkat çekici bir düşüş göstermekte. Bu, at sayısında yüzde 68,02, eşek sayısında yüzde 81,68 ve katır sayısında yüzde 83,47’lik bir azalma yaşandığını açığa çıkarıyor.

BÜYÜKBAŞ HAYVAN SAYISI ARTTI

Öte yandan, büyükbaş hayvan grubunda sığır sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 4,3 artış göstererek 17 milyon 544 bin başa, manda sayısı ise yüzde 1,7 artışla 164 bin 785 başa ulaştı.

KÜÇÜKBAŞ HAYVAN SAYISI DA ARTIK

TÜİK verileri, 2025 yılında küçükbaş hayvan kategorisinde koyun sayısının bir önceki yıla oranla yüzde 5,9 artarak 46 milyon 689 bin başa, keçi sayısının ise yüzde 3,4 artarak 11 milyon 186 bin başa yükseldiğini ortaya koyuyor. 2006 yılında Türkiye’deki toplam canlı hayvan sayısı 43 milyon 232 bin 86 iken, 2025 yılı sonunda bu sayının 75 milyon 583 bin 303 adede ulaşması bekleniyor.