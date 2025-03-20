TÜİK Verilerine Göre Türkiye’de İşsizlik Oranları

TÜİK ŞUBAT AYI İŞSİZLİK RAKAMLARINI AÇIKLADI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılının Şubat ayına ait işsizlik verilerini paylaştı. Buna göre, 15 yaş ve üzeri bireyler arasında işsiz sayısı geçen yıla göre 151 bin kişi azalarak 3 milyon 113 bin kişiye geriledi. İşsizlik oranı ise 0,7 puan düşerek %8,7 düzeyinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkekler için %7,1, kadınlar için ise %11,8 olarak hesaplandı.

İSTİHDAMDA ÖNEMLİ ARTIŞ

Hanehalkı İşgücü Araştırması verilerine göre, 2024 yılında istihdam edilenlerin sayısı 988 bin kişi artarak 32 milyon 620 bin kişiye ulaşırken, istihdam oranı 1,2 puan artarak %49,5 seviyesine yükseldi. Bu oran erkeklerde %66,9, kadınlarda ise %32,5 oldu. İşgücü, bir önceki yıla göre 837 bin kişi artarak 35 milyon 733 bin kişi olarak belirlendi. İşgücüne katılma oranı ise 0,9 puan yükselerek %54,2 oldu. Bu oran erkeklerde %72,0, kadınlarda ise %36,8 düzeyinde gerçekleşti.

GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK ORANI DÜŞTÜ

15-24 yaş aralığında yer alan genç nüfus için işsizlik oranı, 2024 yılında bir önceki yıla göre 1,1 puan azalarak %16,3 seviyesine geriledi. Bu yaş grubundaki işsizlik oranı erkeklerde %13,1, kadınlarda ise %22,3 olarak tahmin edildi.

SEKTÖRLERDE İSTİHDAM DAĞILIMI

İstihdam edilenlerin %14,8’i tarım, %20,7’si sanayi, %6,6’sı inşaat, %57,9’u ise hizmet sektöründe yer aldı. Önceki yıla göre hizmet ve inşaat sektörlerinin istihdam edilenler içindeki payı 0,3 puan artarken, sanayi sektörü %0,5 puan düşüş gösterdi. Tarım sektörünün payında ise bir değişim yaşanmadı. 2024 yılındaki istihdam oranları, tarımda 4 milyon 827 bin, sanayide 6 milyon 746 bin, inşaatta 2 milyon 162 bin ve hizmette 18 milyon 886 bin kişi olarak belirlendi. Tarımda 132 bin, sanayide 35 bin, inşaatta 165 bin ve hizmette 656 bin kişi istihdam artışı gerçekleşti.

ATIL İŞGÜCÜ ORANI YÜKSELDİ

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı, 2024 yılında önceki yıla göre 3,9 puan artarak %26,7 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı %18,1, işsiz ve potansiyel işgücünün birleşik oranı ise %18,4 olarak hesaplandı.

İLSEL İŞSİZLİK VERİLERİ

İşsizlik oranı açısından en düşük seviyeler Burdur ve Kastamonu’da %4,0 olarak gerçekleşirken, en yüksek oran %18,3 ile Hakkari’de oldu. En yüksek istihdam oranı %60,6 ile Ardahan’da, en düşük istihdam oranı ise %35,3 ile Hakkari’de gözlemlendi. Ayrıca, en yüksek işgücüne katılma oranı %63,9 ile Ardahan’da, en düşük oran ise %41,6 ile Siirt’te belirlendi.