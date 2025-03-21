Tüketici Güveni 22 Ayın Zirvesinde!

TÜKETİCİ GÜVENİNDE ÇARPICI ARTIŞ

Türkiye’de tüketici güveni, mart ayında dikkat çeken bir sıçrama kaydetti. TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliğiyle gerçekleştirilen Tüketici Eğilim Anketi’nin sonuçları, tüketici güven endeksinin şubatta 82,1 iken martta yüzde 4,6’lık bir artışla 85,9’a çıktığını gösteriyor. Bu rakam, Mayıs 2023’te kaydedilen 91,1’den sonra en yüksek değer olup, son 22 ayın zirvesine işaret ediyor.

HANENİN MADDİ DURUMUNDAKİ İYİLEŞME

Endeksin alt kalemlerinde olumlu gelişmeler dikkat çekiyor. Mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi, şubatta 65,6 seviyesindeyken martta yüzde 8,2’lik bir artışla 70,9’a yükseldi. Bu durum, tüketicilerin mevcut ekonomik koşullarını daha olumlu bir şekilde algıladığını ortaya koyuyor.

GELECEK BEKLENTİLERİNDEKİ GÜÇLENME

Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi, şubatta 83,1’den yüzde 2’lik bir artışla 84,7’ye ulaştı. Genel ekonomik durum beklentisi endeksi ise geçen ay 79,3 iken, yüzde 6,7’lik bir yükselişle 84,6’ya çıktı. Bu veriler, tüketicilerin önümüzdeki bir yıl içinde ekonomik koşulların daha iyiye gideceğine olan umutlarının arttığını gösteriyor.

HARCADIKLARINA OLAN EĞİLİMİN ARTIŞI

Dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi de yükseliş göstermekte. Şubatta 100,3 olan bu endeks, martta yüzde 2,8 artarak 103,2’ye ulaştı. Tüketicilerin beyaz eşya, mobilya gibi büyük harcamalara daha sıcak baktığı gözlemleniyor.

EKONOMİK TOPARLANMANIN İŞARETLERİ

Tüketici güven endeksindeki bu artış, Türkiye ekonomisinde toparlanma sinyalleri olarak değerlendiriliyor. Mayıs 2023’ten bu yana en yüksek seviyeye ulaşan endeks, hem mevcut duruma hem de geleceğe yönelik iyimserliğin arttığını gösteriyor. Ancak uzmanlar, bu trendin kalıcı olup olmayacağının, önümüzdeki aylardaki ekonomik gelişmelere bağlı olduğunu belirtiyor.