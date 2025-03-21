Tüketici Güveni Martta Önemli Artış Yaptı

TÜKETİCİ GÜVENİNDE DİKKAT ÇEKİCİ ARTIŞ

Türkiye’de tüketici güveni, mart ayında belirgin bir sıçrama gösterdi. TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliğiyle gerçekleştirilen Tüketici Eğilim Anketi sonuçlarına göre, tüketici güven endeksi şubat ayında 82,1 iken, mart ayında yüzde 4,6’lık bir artışla 85,9’a ulaştı. Bu seviye, Mayıs 2023’te 91,1 olarak kaydedilen değerden sonra en yüksek rakam olarak öne çıkıyor ve son 22 ayın zirvesine işaret ediyor.

HANE MADDİ DURUMUNDA GÜÇLÜ İYİLEŞME

Endeksin alt kalemlerinde de olumlu işaretler beliriyor. Mevcut dönemde hane maddi durumu endeksi, şubat ayında 65,6 seviyesindeyken, martta yüzde 8,2’lik artışla 70,9’a yükseldi. Bu durum, tüketicilerin mevcut ekonomik koşullarını daha olumlu bir şekilde algıladığını gösteriyor.

GELECEK BEKLENTİLERİNDE GÜÇLENME

Geleceğe dair beklentilerde de iyileşmeler mevcut. Gelecek 12 aylık dönemde hane maddi durum beklentisi endeksi, şubat ayında 83,1’den, martta yüzde 2’lik artışla 84,7’ye yükseldi. Genel ekonomik durum beklentisi endeksi ise geçen ay 79,3’tü. Bu endeks, yüzde 6,7’lik artışla 84,6’ya ulaştı. Bu veriler, tüketicilerin önümüzdeki bir yıl içinde ekonomik koşulların daha iyiye gideceği konusundaki umutlarının arttığını ortaya koyuyor.

HARÇLAMA EĞİLİMİNDE ARTIŞ

Dayanıklı tüketim mallarına yönelik harcama yapma düşüncesi endeksi de yükseliş gösteriyor. Şubat ayında 100,3 olan bu endeks, mart ayında yüzde 2,8 artarak 103,2’ye ulaştı. Bu durum, tüketicilerin beyaz eşya ve mobilya gibi büyük harcamalara daha sıcak baktığını gösteriyor.

EKONOMİK TOPARLANMA SİNYALLERİ

Tüketici güven endeksindeki bu artış, Türkiye ekonomisinde toparlanma işaretleri olarak değerlendirilebilir. Mayıs 2023’ten bu yana en yüksek seviyesine ulaşan endeks, hem mevcut duruma hem de geleceğe yönelik iyimserliğin güçlendiğini göstermekte. Ancak uzmanlar, bu trendin kalıcı olup olmayacağının, önümüzdeki aylardaki ekonomik gelişmelere bağlı olduğunu belirtiyor.