Tüketici Sağlığını Tehdit Eden Ürünler Tespit Edildi

GIDA GÜVENLİĞİ UYARILARI DEVAM EDİYOR

Tarım ve Orman Bakanlığı, tüketici sağlığını tehdit eden taklit ve tağşişli ürünleri tespit ederek kamuoyunu bilgilendirmeye devam ediyor. Laboratuvar analizleri sonrasında birçok ürünün içeriğinde farklı ve düşük kaliteli maddelerin bulunduğu belirlendi. Bakanlık, bu ürünler ve ilgili firmaları bir liste halinde duyurdu.

ŞÜPHELİ ÜRÜNLERE DİKKAT EDİN

Et, süt, zeytinyağı ve pekmez gibi temel gıdalarda yapılan denetimlerde ürün içeriklerinin etiket bilgilerinden farklılıklar gösterdiği, bitkisel yağ, kanatlı eti ve şeker gibi maddelerin eklendiği tespit edildi. Vatandaşlar, görünüşünde veya fiyatında şüphe duydukları gıdaları ALO 174 Gıda Hattı ile ihbar etmeye teşvik edildi.

Denetim sırasında alınan numuneler, bakanlığa ait laboratuvarlarda detaylı analizlere tabi tutuldu. Yapılan testler sonucunda gıda güvenliği yönetmeliklerine aykırı ürünler belirlendi ve listeye giren firmaların bilgileri açıklandı. Aşağıda tanımlanan ürünlerde taklit ve tağşiş yapıldığı tespit edildi:

TANIMLANAN ÜRÜNLER

Üzüm pekmezi: Şeker ilavesi

– BALI PINAR-GÖKDAĞ KARAYAKA / ELEZYA, 2 parti ürün (1501 & 2808) – Yenimahalle / Ankara

Zeytinyağı: Tohum yağı ve düşük kaliteli yağ karışımı

– SNS Gıda – AWE Laboratories / Natural Sızma Zeytinyağı – Tokat / Merkez

– NALBANT Zeytin – Mirolive / Naturel Sızma Zeytinyağı 1L – İznik / Bursa

– SONKOZ Yağ – Ayvalık Koop. / 5L Taş Baskı – Efeler / Aydın

– MEHMET ADIYAMAN – 3 farklı 5L Zeytinyağı – Köşk / Aydın

Süt ve süt ürünleri: Bitkisel yağ ve süt yağı dışı kullanımı

– STB Süt / İzmir Emirağa – Pizza Peyniri – Selçuk / İzmir

– SADİBEY – Şenol Özşahin / Örgü Peyniri – Sarıçam / Adana

– BUFALO Besicilik / Kahraman Kazan Süt Çiftliği / Tereyağı – Kahramankazan / Ankara

Et ve et ürünleri: Sakatat ve kanatlı eti karıştırılması

– EFEKÖY Et – Mehmet Bırakoğlu / Dana Sucukta Kanatlı Eti – Seyhan / Adana

– MERT KASAP – Volkan Kartal / Dövme Sucukta Kalp – Sivrihisar / Eskişehir

– GÜVENAL Köfte – Serkan Demir / Köftede Kanatlı Eti – Şahinbey / Gaziantep

– SARIYER Börekçisi – Muğdat Baştürk / Pide Harcında Kalp + Taşlık – Isparta / Merkez

– ERÇOLAK Gıda – Mezitli Et Balık / Dana-Kuzu Kıymada Kalp – Mezitli / Mersin