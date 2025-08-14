Tunç’tan Özel’e Sert Tepkiler! CHP Yalan Üretimi Durumunda

ADALAT BAKANI YILMAZ TUNÇ’UN DEĞERLENDİRMELERİ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gündemdeki konularla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) soruşturmaları ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Özgür Özel’in adalet sistemini eleştirdiği konuşmasına dair görüşlerini paylaştı.

CHP’NİN YALAN GÜNDEMİ

Bakan Tunç, “CHP Genel Merkezi yalan üretim merkezine dönüşmüş durumda. Ana muhalefetin böyle olmaması lazım” ifadesini kullandı. Türkiye’nin geleceği için yeni bir Anayasa ile yola devam edilmesi gerektiğini vurguladı.

REFORM VE ADALET VURGUSU

Reform hamlelerinin terörsüz bir Türkiye’nin önünü açtığını belirten Tunç, adalet sistemine yönelik saldırılara karşı çıkacaklarını söyledi. “Keşke muhalefet kaliteli olsa, proje üretse biz de sonuna kadar adaletin ortaya çıkmasını, soruşturulmasını istiyoruz” diyerek muhalefetten daha yapıcı bir tutum beklediğini ifade etti.

SORUŞTURMA AÇMA GÜCÜ

Geçmişte AK Parti’li belediyelere de soruşturma açıldığını hatırlatan Tunç, CHP Genel Başkanı Özel’in yargıya yönelik iddialarının “manipülasyondan ibaret” olduğunu dile getirdi.