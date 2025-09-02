Gündem

Tunceli’de Ayı Tehlikesi: 6 Kişi Kurtarıldı

BÖLGEYE SEVK EDİLEN EKİPLER

Tunceli’de 6 kişilik bir aile, Nazimiye ilçesindeki Düzgün Baba Ziyaret Bölgesi’ne gitti. Havanın kararmasıyla birlikte bölgede ayılar nedeniyle ilerleyemeyen aile, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

AFAD VE JANDARMADAN HIZLI MÜDAHALE

İhbarın ardından bölgeye AFAD, 4 arama kurtarma teknisyeni, 1 termal drone ekibi, 14 jandarma personeli ve sağlık ekipleri yönlendirildi. İlk olarak termal kameralarla ailenin bulundukları yer tespit edildi.

KURTARMA OPERASYONU BAŞARIYLA SONUÇLANDI

AFAD önderliğinde gerçekleştirilen 4 saatlik çalışmanın ardından aileye ulaşılarak güvenli bir bölgeye alındılar. Aile, sağlık ekipleri tarafından kontrol edildi. Kurtarma operasyonunu izleyen Tunceli Valisi Şefik Aygöl, görüntülü arayarak aile ile iletişime geçip geçmiş olsun dileklerini iletti.

ÖNEMLİ

