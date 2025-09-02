Tunceli’de Ayı Tehlikesi: 6 Kişi Kurtarıldı

ACİL DURUM VE İHTİYAÇ

Tunceli’nin Nazimiye ilçesindeki Düzgün Baba Ziyaret Bölgesi’ne giden 6 kişilik bir aile, hava karardığında bölgedeki ayılar nedeniyle hareket edemedi. Bu tehlikeli durum karşısında aile, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.

HIZLI MÜDAHALE VE OPERATORLER

İhbar sonrası AFAD, 4 arama kurtarma teknisyeni, 1 termal drone ekibi, 14 jandarma personeli ve sağlık ekiplerini hemen bölgeye sevk etti. Ekipler, ilk önce termal kameralar aracılığıyla ailenin yerini tespit etti.

OPERASYONUN SONUCU

AFAD’ın öncülüğünde gerçekleşen 4 saatlik yoğun çalışmanın ardından aileye ulaşıldı ve güvenli bir alana yönlendirildi. Ekipler, aileyi sağlık kontrollerinden geçirdi. Kurtarma operasyonunu yakından takip eden Tunceli Valisi Şefik Aygöl, ailenin durumunu öğrenmek için görüntülü arama yaptı ve geçmiş olsun dileklerini iletti.