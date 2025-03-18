Tuncer Bakırhan’dan Adalet Bakanı’na Tepki

BAKIRHAN’IN AÇIKLAMALARI VE SERT TEPKİLERİ

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, TBMM Grup Toplantısı’nda dikkate değer açıklamalarda bulundu. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un “Umut hakkı mevzuatımızda yok” ifadelerine sert bir şekilde karşı çıkan Bakırhan, Abdullah Öcalan’ın silah bırakma çağrısını, Suriye’deki HTŞ-SDG anlaşmasını ve geçici anayasa üzerindeki eleştirilerini gündeme taşıdı. Bakan Tunç’a “Sürecin neresindesiniz?” diye sorarak, iktidarı netlik sağlamaya davet etti.

ÖCALAN’IN ÇAĞRISI VE İKTİDARIN ROLÜ

Bakırhan, Öcalan’ın PKK’ya yapmış olduğu silah bırakma ve fesih çağrısını değerlendirerek, “Ankara bu çağrıyı iyi okumalı. Milyonların desteği, Türkiye’nin demokratikleşmesini getirecek” yorumunu yaptı. “Öcalan büyük bir cesaretle ilk pedalı çevirdi, şimdi sıra iktidarda. Güvenli bir ortam sağlayın, kongre mekanizmasını oluşturun” diyerek iktidara çağrıda bulundu. PKK’nın 24 saat içinde olumlu yanıt verdiğini hatırlatan Bakırhan, bu sürecin barışla sonuçlanması gerektiğini vurguladı.

HTŞ-SDG ANLAŞMASI ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER

Suriye’de HTŞ ile SDG arasındaki anlaşmayı olumlu bir şekilde yorumlayan Bakırhan, “Halkların statülerinin tanındığı, demokratik ve eşit bir Suriye için fırsat doğdu. Türkiye’deki barış sürecine de damga vurdu” dedi. Ancak geçici anayasayı eleştirirken, “15 günde hazırlanan bu tekçi anayasa, barışı zedeler. Kürtler, Aleviler, Süryaniler nerede yer bulacak?” sorusunu iletti.

UMUT HAKKI HAKKINDAKİ TARTIŞMALAR

Adalet Bakanı Tunç’un “Umut hakkı mevzuatımızda yok” şeklindeki açıklamasına sert bir tepki veren Bakırhan, “Uluslararası mahkemeler ve AİHM kararları var, bu mesele bakanı aşar. Umut hakkı evrensel bir haktır” dedi. “Çözüm ve barış olacaksa umut hakkı da olmalı. İnsanlar sonsuza kadar cezaevinde mi kalacak?” diye soran Bakırhan, “Adalet Bakanı sürecin neresinde? Bu cevap ne katkı sunuyor?” eleştirisini gündeme getirdi. Ayrıca, Öcalan ile Newroz öncesi görüşmek için Adalet Bakanlığı’na başvuru yaptıklarını duyurdu; “Gidilmesi ve mesaj getirilmesi sürece katkı sunar” ifadelerini kullandı. Tunç’un “İmralı’da tecrit yok” açıklamasına ise “4 yıldır avukatlarıyla, ailesiyle mi görüştü? Ayıptır!” şeklinde yanıt verdi.

GEÇİCİ ANAYASA ÜZERİNE İKİTİK VE RİSKLER

Suriye’deki geçici anayasayı “mezhepçi ve tekçi” olarak tanımlayan Bakırhan, “Bu anayasa, ülkeyi karanlık bir döneme sürükleyebilir. 15 günde hazırlanan bir metin kapsayıcı olabilir mi?” dedi. Erdoğan’ın anlaşmaya yönelik pozitif yaklaşımını hatırlatırken, “İmza kurarken bu tekçilik niye?” diyerek eleştirilerini dile getirdi.