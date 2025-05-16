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Tuncer Bakırhan: Özerklik İstemediğimizi Belirttik

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DEM PARTİ EŞ GENEL BAŞKANINDAN DEĞERLENDİRME

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, hükümetin başlattığı ‘Terörsüz Türkiye’ sürecine yönelik gelinen durumu değerlendirdi. Katıldığı canlı yayın sırasında Bakırhan, öz yönetim ve federal yapıya yönelik taleplerinin olup olmadığı konusunda oldukça net ifadeler kullandı.

VATANDAŞLIK TANIMI ÜZERİNDEKİ GÖRÜŞLER

Bakırhan, “DEM Parti Anayasada vatandaşlık tanımının değişmesini talep ediyor mu?” sorusuna da açık bir şekilde cevap verdi. Aynı zamanda, ülke gündeminde kıymetli bir yer kaplayan “Lozan” tartışmalarına da değinirken, bu konudaki fikirlerini ifade etti.

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