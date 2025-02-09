Turabi’den Yeni Şarkı: “Dur Abi, Sus Abi”

TEPKİLERİN ODAĞINDA

Yakın dönemde cinsel içerikli sözler barındıran bir şarkı ile eleştirilerin merkezine yerleşen Turbo Turabi, Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığı’nın aldığı önlemlerle zor durumda kaldı. 4 gün içinde 2 milyondan fazla görüntülenme elde eden skandal şarkısı, popüler video paylaşım sitelerinden ardı ardına kaldırıldı. Bu sürecin ardından bakanlığın attığı adımlara karşılık olarak yeni bir şarkı çıkardı.

YENİ ŞARKIDAN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Turabi’nin yeni şarkısı “Dur Abi, Sus Abi” olarak adlandırıldı. Şarkının dikkat çeken sözleri ise şöyle: “Ulan abi Bundan sonra dur abi, sus abi Bir ağzını diktir git abi Baban kısır olaydı da sen olmasaydın abi Bundan sonra dur abi, sus abi Bir ağzını diktir git hadi Bir ağzını diktir git hadi Hay ben senin abi, lütfen burdan Bir kalk git abi, git hadi.”