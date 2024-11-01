“Turan’dan Asgari Ücret Açıklaması: İyimser Beklentiler”

2024 ASGARİ ÜCRET BEKLENTİLERİ

Yeni yılda asgari ücretlinin doğrudan etkilenmesi beklenen zam oranı için tahminler sürerken, Asgari Ücret Tespit Komisyonu öncesi TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan’dan önemli açıklamalar geldi. Turan, TRAI Yapay Zeka Zirvesi’nde CNBC-e’nin sorularını yanıtlayarak, “Asgari ücrette sendikalar uyum içinde karar verecektir” dedi.

ENFLASYON VE FAİZ TAHLİLLERİ

Turan, basın mensuplarının “Enflasyon üstünde zam gelir mi?” sorusu üzerine, “Söz konusu zammın enflasyona göre olacağı yönünde beklentilerde var, geçmiş enflasyona göre olacağı yönünde de ancak bu konuda işveren ve işçi sendikalarının uyum içinde bu karar vereceklerini öngörüyorum” açıklamasında bulundu. Ayrıca, “Enflasyonun üzerinde mi artış görüyorsunuz?” sorusuna net bir yanıt vermekten kaçınarak, Merkez Bankası’nın 2024 yılında faiz indirimine gideceğini düşünmediğini dile getirdi.

FAİZ İNDİRİMİ TAHMİNLERİ

Faiz indirimiyle ilgili sorulara yanıt veren Turan, “Faiz indirimlerinin 2024 içinde yapılacağını tahmin etmiyorum” diyerek, bu indirimin 2025’e kalacağını belirtti. Turan, “Son aylardaki enflasyon oranını, aylık yüzde 1,5-2’lerde mi olur, yüzde 2’nin üzerinde mi olur bu hızı akışı görmemiz lazım. 2025’in ilk çeyreğinden sonra faiz indirimi görebiliriz” şeklinde yorum yaptı.

ASGARİ ÜCRETE YAPILACAK ZAM TAHMİNLERİ

Asgari ücrete enflasyon üzerinden zam gelmesi durumunda, tahmini zam oranları ve yeni asgari ücret tutarları şu şekilde olacak; Orta Vadeli Program (OVP) enflasyon hedefi olan yüzde 41,5’e göre zam yapılması durumunda asgari ücretin 24 bin lira olması bekleniyor. OVP’deki 2025 enflasyon hedefi olan yüzde 17,5 oranında zam yapıldığında tutarın 19 bin 975 lira olması, Merkez Bankası’nın yüzde 38’lik hedefi oranında bir artış olursa 23 bin 460 liraya çıkması, TCMB’nin 2025 hedefi olan yüzde 14’lük zamda ise 19 bin 380 lira olarak kalması öngörülüyor.