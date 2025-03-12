Turizm Fuarında ITB’nin Sönük Geçişi

DÜNYANIN EN BÜYÜK TURİZM FUARI ITB BERLİN SÖNÜK GEÇTİ

Dünyanın en büyük turizm etkinliği olan ITB Berlin, bu yıl önceki yıllara kıyasla daha az ilgi gördü. Özellikle vize sorunları ve uzun süren pasaport işlemleri, Türk turizmciler arasında olumsuz karşılandı. Bununla birlikte, katılımcılar Almanya’dan umutlu bir şekilde döndü. Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, ITB Berlin Fuarı’na yaklaşık 20 yıldır katıldığını belirterek, “Bu yıl fuarın eski günlerinden giderek uzaklaştığını görmekteyiz. Katılımcı sayısında, stantlarda ve düzenlenen konferanslarda düşüş söz konusu. Fuar, dinamik bir sektörün hızına yetişemiyor. Kendini yenileyemeyen fuarlar, zamanla kan kaybedecektir” dedi.

TÜRKLER OLMADAN FUAR VAR MI?

Recep Yavuz, bu yıl ITB Berlin’in sönük geçmesinin en büyük sebeplerinden birinin Türk turizmcilerine uygulanan vize engeli olduğunu ifade etti. Fuar süresinin 5 günden 3 güne düştüğünü ve Antalya Fuarı’nın fonksiyonunu dahi taşımadığını aktardı. Vizeden dolayı fuara katılamayan Türk vatandaşlarının sayısının oldukça fazla olduğunu belirten Yavuz, “Türk katılımcılar olmadan Berlin Fuarı da sönük geçiyor. Önceki yıllarda Türkiye’den katılım 2000 kişiyi geçerken, bu yıl katılımcı sayısı 1000’i bile bulmadı. ITB Berlin Fuarı artık demode olmaya başladı” dedi.

YENİ RAKİPLER PAZARA GİRİYOR

Yavuz, ITB Berlin’de yoğun katılımcıların genellikle Türkiye, İspanya ve Yunanistan’dan geldiğini belirtti. Ancak, bu yıl vize engeli nedeniyle Türk katılımcı sayısının azaldığını vurguladı. Öte yandan, doğudan gelen yeni rakiplerin dikkat çektiğini ifade ederek, “Mısır, Tunus, Suudi Arabistan, BAE, Kuveyt ve Katar, Dünya turizmi sahasında kendini göstermeye başladı. Uzun yıllardır en fazla turist gönderen üç ülkeden biri olan Almanya’da tatil eğilimleri artık farklı ülkelerin gözlemine tabi” dedi.

ARTIK İÇİNDEKİLERİ KAYDEDİYOR

Yavuz, ITB Berlin Fuarı’nın ortaya koyduğu güncel anket ve analizlere dayalı olarak, 2025 yılının, 2024’teki tabloya benzer olmasının beklediğini aktardı. Almanya’da 14 yaş ve üstü 70 milyon kişiyi hedef alarak, bu yıl 56 milyon insanın tatil için 90 milyar avro harcayarak, 68 milyon kez tatil yaptığını söyledi. Almanların en çok tercih ettiği tatil yerleri arasında, Batı Akdeniz ülkeleri ile iç turizmin öne çıktığını kaydetti.

TÜRKİYE İKİNCİ SIRADA YER ALDI

Almanların 2024’te en çok ziyaret etmekte olduğu ülkeler arasında İspanya’nın yüzde 15 ile birinci, Türkiye ve İtalya’nın yüzde 8,6 ile ikinci sırada olduğunu belirten Yavuz, 2025’te de Türkiye’nin tercih edilen ülkeler arasında ikinci sırada yer alacağını belirtti. Yavuz, “2025 yılının turizm açısından hareketli geçeceğini ve önceki yılın yüzde 12 üzerinde olacağını öngörüyoruz. Özellikle Çin pazarının yeniden eski günlere dönmesi, dünya turizminde önemli bir ivme yaratacak” diye konuştu.

YENİ ALMAN REKORU BEKLENİYOR

Türkiye’nin Almanya’da yükselen bir turizm destinasyonu haline geldiğine dikkat çeken Yavuz, “Geçen yıl 6 milyon 650 bin Alman turisti ülkemizi ziyaret etti. Bu yıl ise 7-8 milyon Alman turistin gelmesini bekliyoruz” diye ifade etti. Önlerinde ‘Türkiye pahalı’ damgasının kalması gibi bir durum olduğunu aktaran Yavuz, bu durumun turistlerin yönünü Mısır, Tunus ve Yunanistan gibi rakip ülkelere çevirmesine yol açabileceğini belirtti.