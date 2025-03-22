Turizmde 120 Milyarlık Dönem Bekleniyor

RAMAZAN BAYRAMI VE OKUL TATİLİNİN BİRLEŞMESİ

Bu yıl Ramazan Bayramı okulların ara tatiliyle birleşiyor. Bayram, 30 Mart 2025 Pazar ve 1 Nisan 2025 Salı günleri arasında kutlanacak. Bu durum, 2025 turizm sezonunun her zamankinden daha erken başlamasını sağlıyor. Rezervasyon doluluğunun artması ve sezonun erkene alınması, turizmciye önemli bir avantaj sağlıyor.

20 MİLYON KİŞİ YOLA ÇIKACAK

Bayram tatili süresince yaklaşık 20 milyon kişinin seyahate çıkması öngörülüyor. Aynı zamanda, bu süreçte turizm sektöründe ulaştırma, konaklama ve yeme-içme gibi alanlarda toplam 120 milyar liralık bir ekonomik hareket oluşması bekleniyor.

TÜRSAB BAŞKANINDAN AÇIKLAMA

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, bayram tatilinin ara tatille birleşmesinin turizm sektörüne sağladığı avantajları şu şekilde ifade ediyor: “Memleket ve akraba ziyaretleri dahil olmak üzere seyahatlerin 20 milyonun üstüne çıkmasını bekliyoruz. Bu seyahatlerin yüzde 10’luk bölümünün yurt içi ve yurt dışına yönelik doğrudan turizm hareketleri oluşturacak. Ara tatil ve bayram tatili dönemindeki tüm seyahatlerin oluşturacağı ekonomik hacmin toplamda 120 milyar TL seviyelerinde gerçekleşmesini öngörüyoruz.”

YABANCI TURİST SAYISI ARTILIYOR

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın açıkladığı sınır istatistiklerine göre, Türkiye’ye gelen yabancı turist sayısı ortaya çıktı. 2025 yılı Şubat ayında Türkiye’yi ziyaret eden yabancı turist sayısı 2 milyon 171 bin 942 oldu. 2025 Ocak-Şubat döneminde ise toplam 4 milyon 343 bin 60 yabancı misafir Türkiye’ye geldi. 2025’in Ocak-Şubat döneminde ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,03 artış gösterdi. Türkiye’ye en fazla turist, 2025’in ikinci ayında İran’dan giriş yaptı.

RAMAZAN BAYRAMI’IN ETKİLERİ

Ramazan Bayramı tatilinde iç turizmin artması ve Ocak-Şubat verilerinin yükselmesi bekleniyor. Otel işletmeleri, doluluk oranlarının arttığını ve bazı bölgelerde yer ayırtmadan yola çıkılmaması gerektiğini vurguluyor.