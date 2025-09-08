Türk Bayraklarıyla Donatıldı Saldırı Sokak

OLAYIN GELİŞİMİ

İzmir’in Balçova ilçesinde, E.B. adındaki 16 yaşındaki bir saldırgan, babasına ait pompalı tüfeği evinden temin ederek Şehit Salih İşgören Polis Merkezi’nin önüne geldi. Saldırganın açtığı ateş sonucunda, 1. Sınıf Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ve polis memuru Hasan Akın şehit oldu.

YARALILAR VE SALDIRGANIN DURUMU

Olayda polis memurları Ömer Amilağ ve Murat Dağlı yaralandı. Saldırgan E.B. da yaralı şekilde yakalandı. Polis tarafından ateş edilerek yaralı durumda ele geçirilen E.B., Alsancak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ve burada tedavisi sürüyor. E.B.’nin Balçova Nevvar Salih İşgören Lisesi’nde eğitim görmekte olduğu öğrenildi.

VATANDAŞLARDAN TEPKİ

Saldırı sonrası, Şehit Salih İşgören Polis Merkezi’nin bulunduğu Çetin Emeç Mahallesi’ndeki vatandaşlar, Türk bayrakları ile sokaklarını donattı. Olayda şehit olan emniyet mensupları ve yaralı polis memurları için büyük üzüntü duyulurken, mahalle halkı evlerine Türk bayrakları asarak tepki göstermekte.

SORUŞTURMA SÜRECİ

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan gelen açıklamada, saldırıyla ilgili olarak 2 Cumhuriyet Başsavcıvekili ve 6 Cumhuriyet Savcısı’nın görevlendirildiği belirtildi. Ayrıca, Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebi üzerine İzmir 5. Sulh Ceza Hakimliği tarafından yayın yasağı konulmasına karar verildiği ve soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü aktarıldı.