Türk Denizciler Depreme Böyle Yakalandı

DALGALANMALARLA PANİK ANLARI

Deprem sırasında Fethiye açıklarında seyir eden bazı tekneler, ani ve şiddetli dalgalanmalar nedeniyle kısa süreli bir panik yaşadı. Denizciler, sarsıntının yarattığı etkiyle su seviyelerinin hareketlendiği ve dalgaların aniden yükseldiği anları kayda aldı.

JEOFİZİK UZMANLARINDAN AÇIKLAMALAR

Jeofizik uzmanları, Ege Denizi’nde meydana gelen depremlerin deniz tabanındaki fay hareketliliği dolayısıyla sıkça görüldüğünü ifade ediyor. Fethiye ve çevresinde tsunami riski olup olmadığına dair detaylı incelemelerin sürdüğü bildiriliyor.

OLUMSUZ BİR DURUMUN YAŞANMADIĞI BELİRTİLİYOR

AFAD’ın yaptığı açıklamaya göre, deprem sonrasında can kaybı veya maddi hasar yaşanmadı. Denizde seyreden teknelerin ve mürettebatın güvende olduğu kaydedildi.