Gündem

Türk Denizciler Depreme Böyle Yakalandı

turk-denizciler-depreme-boyle-yakalandi

DALGALANMALARLA PANİK ANLARI

Deprem sırasında Fethiye açıklarında seyir eden bazı tekneler, ani ve şiddetli dalgalanmalar nedeniyle kısa süreli bir panik yaşadı. Denizciler, sarsıntının yarattığı etkiyle su seviyelerinin hareketlendiği ve dalgaların aniden yükseldiği anları kayda aldı.

JEOFİZİK UZMANLARINDAN AÇIKLAMALAR

Jeofizik uzmanları, Ege Denizi’nde meydana gelen depremlerin deniz tabanındaki fay hareketliliği dolayısıyla sıkça görüldüğünü ifade ediyor. Fethiye ve çevresinde tsunami riski olup olmadığına dair detaylı incelemelerin sürdüğü bildiriliyor.

OLUMSUZ BİR DURUMUN YAŞANMADIĞI BELİRTİLİYOR

AFAD’ın yaptığı açıklamaya göre, deprem sonrasında can kaybı veya maddi hasar yaşanmadı. Denizde seyreden teknelerin ve mürettebatın güvende olduğu kaydedildi.

ÖNEMLİ

Gündem

“Erdoğan, Yeni Anayasa ve Adaylık Üzerine Açıklama Yaptı”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni Anayasa çalışmalarının adaylıkla ilişkilendirilmesini eleştirerek, bunun ülke için bir gereklilik olduğunu vurguladı ve bir daha aday olma isteği taşımadığını ifade etti.
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Anayasa Açıklaması Yapıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni Anayasa çalışmalarının kendi yeniden adaylığı ile bağlantılı olmadığını belirterek, bunun ülke için önem taşıdığını vurguladı. Adaylık kaygısı taşımadığını ifade etti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.